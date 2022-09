Dan último adiós a Heidi, niña que murió por bala perdida en Tamaulipas

Familiares y amigos dieron el último adiós a Heidi Mariana, una niña de cinco años que murió como consecuencia de una bala perdida en la cabeza, durante un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El sábado se llevó a cabo la misa y el cortejo fúnebre de la niña pasó por el jardín de niños a donde asistía, y después por su casa.

El cuerpo de Heidi Mariana llegó hasta al Panteón Jardín de Los Ángeles donde descansarán sus restos.

📰📢 #COMUNICADO La ONU-DH condena la privación arbitraria de la vida de la menor Heidi Mariana Pérez Rodríguez ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas



Familia exige justicia por muerte de niña Heidi

Por estos hechos, la madre de la menor exigió justicia: “Era mi bebé, ella no hacía nada, la niña no hizo nada malo en esta vida, ella no más vino a darme mucho amor, mucha alegrías y lo pido por mí y por su hermanito que también está sufriendo mucho”.

La niña Heidi murió el 31 de agosto pasado durante un presunto enfrentamiento entre militares y delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Falleció en los brazos de su hermano de 7 años de edad.





La familia reportó que tres impactos de bala dieron en el parabrisas del auto donde viajaba la menor, quien fue trasladada a un hospital donde confirmaron que no tenía signos vitales.

Familiares y amigos protestaron a las afueras del cuartel militar Macario Zamora de Nuevo Laredo para exigir que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables.

AMLO afirma que muerte de niña Heidi fue excepción



El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo sobre este caso que se realizó una investigación y se castigará a los responsables; añadió que “lamentablemente es la excepción, no es la regla”.

Hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo, muy lamentable, y se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables , dijo el mandatario mexicano.

AMLO declaró que fue el propio secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato.

Explicó que el caso es utilizado por la oposición para criticar a pesar de que se trata de una tragedia: “Desde luego, se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa, para la familia, y nuestros adversarios, se alborotan los zopilotes, la chombada, pero este es otro tipo de cuestión, y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa”.

