Hombre arriesga su vida para salvar un gatito

El hombre que defendió a un gatito de ser un asesinado por un sujeto, sufre hoy de amenazas de muerte por parte del agresor.

El pasado 4 de noviembre un hombre fue atacado con una navaja y herido al momento de evitar que un gato fuera asesinado por un sujeto llamado Panchito, en la colonia Fovissste, en Chihuahua, el video se hizo viral a través de internet.

Juan Pablo relató cómo fue el ataque.

Volteé y me empezó a gritar con palabras altisonantes me empezó a amenazar y sacó el cuchillo nuevamente traía al gato del mecate lo empezó a pisar, a patalear, a azotarlo y se me dejo venir corriendo así como si yo estuviera armado y cuando se me dejo venir le dije Pancho cálmate y fue cuando me tiro tipo como si te fueran a golpear con el objeto punzocortante y yo estaba en esta posición alcanza a cubrirme y hacerme un poquito para atrás y fue cuando me impacto aquí en la mano.

Marcela amiga y compañera de Juan Pablo nos relató que el sujeto continúa amedrentando y rondando la casa como amenaza.

Aseguró que los amenazó de muerte, porque esas fueron sus palabras.

Voy a regresar y los voy a matar yo lo tome a lo mejor por el momento de su enojo dijo eso, pero no efectivamente regreso en la noche, regreso en la tarde, regreso de día y no nada más está en riesgo la vida del rescatista, está en peligro la vida de su familia.

Señalaron que ya se interpuso la denuncia pero que el resultado no fue positivo, pues lo único que han obtenido son burlas al asegurar que solo es un gato y no es para tanto, pero no entienden que la crueldad animal es la antesala a algo más grande.

Por su parte la Fiscalía General del Estado señaló que se está trabajando en el tema para darle agilidad y eficacia a la denuncia que se interpuso desde el 4 de noviembre.

