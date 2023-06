El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS), integrado por trabajadores de Conalep, Cecytes; Telebachilleratos Comunitarios y Colegios de Bachilleres , anunció un paro nacional de labores el próximo 22 de junio en todos sus planteles de no instalarse una mesa de negociaciones con autoridades y se cumplan las mejoras laborales que exigen los trabajadores de estas instituciones.

Maestros piden homologación de salarios

En conferencia de prensa, Ramón Gastélum Lerma, representante de dicha organización, pidió que los trabajadores de Conalep, Colegio de Bachilleres, Telebachilleratos y de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes), tengan homologación de salarios, promociones para ascender, basificaciones, así como ser considerados para el aumento del 8.2% que anunciaron autoridades federales ya que a muchos de ellos les pagan por honorarios.

Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior amaga con paro nacional

La organización anunció que de no concretarse un acuerdo, en agosto próximo no iniciarán clases el próximo ciclo escolar, y con ello no iniciar con el Nuevo Modelo Curricular Común para la Educación Media Superior, “el cual no fue consultado con los docentes y no se cuenta con los recursos financieros para ponerlo en marcha, por lo que no acataremos su aplicación”.

El día 22 de junio haremos un paro de labores en todas las entidades de la república y de no obtener después del día 22 del paro, en agosto no iniciaremos el semestre con el nuevo marco curricular que implementa el gobierno federal -advirtió Gastelum Lerma.

Nos han excluidos del aumento salarial anunciado por AMLO

Ramón Gastélum denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está incumpliendo su promesa de que ningún trabajador de la educación tendrá un salario menor a los 16 mil pesos mensuales, además de que han sido excluidos del aumento salarial de 8.2% que se otorgó recientemente por lo cual exigieron homologar esa situación para lo cual se requiere una bolsa de 3 mil 500 millones de pesos.

No somos trabajadores de cuarta, a trabajo igual, salario igual -demandó.

El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, que agrupa a 120 mil trabajadores en todo el país, pidió que se instale una mesa de trabajo en la que participen autoridades de las Secretarías de Educación Pública, Hacienda y representantes del Congreso de la Unión para que resuelvan la problemática que enfrenta, de no hacerlo se irán al paro de labores que afectaría a 3.5 millones de estudiantes en todo el país.

