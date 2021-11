Alertan por robo y fraude en venta de autos en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraude cuando se intenta comprar un auto.

En las últimas semanas, se ha detectado un modo operandi de fraude en la compra y ventas de autos, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mediante una llamada telefónica.

Enrique Rodríguez, jefe de información de la FGE, refirió que con la llegada de invierno la gente tiene un poco más de recursos por los aguinaldos y otros ahorros; por ello se incrementa la compra venta de vehículos.

Sin embargo se han detectado casos de diferentes formas que defraudan a la ciudadanía, uno de ellos es el siguiente:

Hacen el supuesto depósito o el depósito del documento y como no pertenece al mismo banco, hasta el día siguiente se notifica a la persona que el cheque no paso y cuando el vendedor quieren reaccionar ya tienen la perdida de la unidad y no tiene el dinero.

Refirió que en Cuauhtémoc se detectó otra manera de estafa al vender placas falsas, señaló la misma dependencia.

Aparentemente, eran más económicas, pero que al final de cuentas resulta un fraude porque son placas falsas.

Recomendaciones para evitar ser víctimas:

No realizar transferencias bancarias

No comprar a través de redes sociales

Pedir informes del auto antes de adquirirlo

Comprar en puntos establecidos

lmo