Regreso a clases 2024: Aquí están las ferias de Profeco para comprar útiles baratos

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) organiza cada agosto las tradicionales ferias de Regreso a Clases, ofreciendo a los mexicanos una oportunidad única para adquirir útiles escolares a precios accesibles justo antes del inicio del ciclo escolar.

En estos eventos, los asistentes podrán encontrar grandes ofertas en tecnología, óptica, uniformes, papelería, librerías, estética y zapatería. Es importante estar atentos y verificar si aún queda alguna de estas ferias programada cerca de tu localidad para aprovechar las oportunidades que ofrecen.

Fecha y ubicación de las ferias de Regreso a Clases de Profeco

De cara al regreso a clases, y a través de un documento oficial , la Profeco marcó cada una de las direcciones de las ferias que realizará en lo que resta del mes de agosto para que los mexicanos puedan acceder a los mejores precios:

Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl en Plaza de la Constitución del 19 al 25 entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

Zona Metropolitana CDMX-Oriente en Helipuerto de la Central de Abasto del 17 al 25 entre las 10 a.m. y las 5 p.m.

Zona Metropolitana CDMX-Ponientel en Salón de usos múltiples de la Alcaldía del 13 al 25 entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

Zona Metropolitana de Pachuca en Tuzo Forum del 10 al 11 entre las 11 a.m. y las 6 p.m.

Zona Metropolitana de Tlalnepantla en Explanada Central del 15 al 17 entre las 9 a.m. y 6 p.m.

Zona Caribe Mexicano en Parque de las Palapas del 15 al 18 entre las 9 a.m. y las 8 p.m.

Zona La Paz a un costado del “Jardín Velasco” del 15 al 18 entre las 9 a.m. y las 9 p.m.

Zona Bahía de Banderas en Andador Amado Nervo del 16 al 31 entre las 9 a.m. y 7 p.m.

Zona General Felipe Ángeles en Plaza Benito Juárez del 16 al 18 entre las 10 a.m. y 6 p.m.

Zona Metropolitana de Ciudad Juárez en Parque Central del 9 al 11 entre las 9 a.m. y 8 p.m.

Zona General Francisco Villa en Instalaciones de la ODECO del 15 al 17 entre las 9 a.m. y las 3 p.m.

Zona Nororiente en Plaza Periférico del 8 al 10 entre las 9 a.m. y 4 p.m.

Zona General Luis Moya en Auditorio Municipal de Trancoso del 16 al 18 entre las 9 a.m. y las 7 p.m.

Zona General Ignacio Zaragoza en Plaza Juárez del 16 al 18 entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

📚 ¡Llegaron las Ferias de #RegresoAClases 2024!



Aprovecha las ofertas que proveedores participantes tienen para ti, en:



✏️Tecnología

✏️Óptica

✏️Uniformes

✏️Papelería

✏️Librerías

✏️Estética

✏️Zapatería



— Profeco (@Profeco) August 9, 2024

En la Zona Metropolitana de Morelia habrá tres opciones:



Plaza Principal de Cabadas del 8 al 11 entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Plaza Valladolid del 14 al 18 entre las 10 a.m. y las 7 p.m.

Plaza Principal Centro Cuitzeo del Porvenir del 16 al 19 entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

Zona Golfo-Sureste tendrá tres ferias :



Parque Morelos o Parque Tila del 5 al 30 entre las 8 a.m. y las 11 p.m.

Parque Principal Miguel Hidalgo y Costilla del 15 al 30 entre las 8 a.m. y las 8 p.m.

Salón Solidaridad del 19 al 23 entre las 8 a.m. y las 9 p.m.

Zona Suroeste también contará con tres alternativas:



Media Luna del Parque Bicentenario del 16 al 18 entre las 9 a.m. y las 3 p.m.

Parque Central La Fuente del 12 al 18 entre las 9 a.m. y las 9 p.m.

Explanada Anexa a la Torre Chiapas del 14 al 16 entre las 9 a.m. y las 3 p.m.

Zona Benito Juárez organizará otras tres:



Parque Paseo Juárez del 22 al 29 entre las 9 a.m. y las 9 p.m.

Explanada Municipal del 16 al 18 entre las 10 a.m. y las 8 p.m.

Parque Independencia del 22 al 29 entre las 10 a.m. y las 8 p.m.

Zona Golfo-Norte tendrá cuatro puntos:



Plaza Isauro Alfaro del 8 al 11 entre las 8.30 a.m. y las 3.30 p.m.

Plaza de Armas del 14 al 18 entre las 8.30 a.m. y las 3.30 p.m.

Cerca de la Plaza Paseo Méndez del 10 al 11 de 8.30 a.m. a 3.30 p.m.

Plaza de la Libertad del 19 al 25 entre las 8.30 a.m. y las 3.30 p.m.

