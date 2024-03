Guardia Nacional no debe usar con fines políticos como tomar el campo de golf en Huatulco

No es un secreto que México tiene altos niveles de violencia, de hecho el 60% de los mexicanos considera que la inseguridad es el problema más importante de nuestro país; sin embargo, instituciones que deberían garantizar que todos los mexicanos podamos vivir en paz están ocupadas en tareas que no les correspondes, ejemplo de ello ocurrió este jueves cuando la Guardia Nacional aseguró ilegalmente un campo de golf en Huatulco, Oaxaca.

Los elementos de la Guardia Nacional entraron al inmueble y aseguraron el sitio que ofrece trabajos en Oaxaca y del que viven decenas de familias. Pero la toma ilegal no es lo más preocupante, sino que se use al cuerpo de seguridad en este tipo de acciones de la Secretaría de Gobernación

Injustificable usar a la Guardia Nacional para tomar un campo de golf

Karen Blancas, abogada litigante, señaló que existen tareas muy importantes en materias de seguridad, por lo que es injustificable el uso de la Guardia Nacional para tomar un campo de golf: "¿Qué es más importante para el Estado? Evidentemente la vida, las personas, los derechos de la sociedad en general, como en este caso desaparecidos, niñas, feminicidios, trabajadores”.

Es evidente entonces que no hay motivo razonable que se desperdicien recursos humanos y materiales en fines meramente políticos y mucho menos cuando se trata de instalaciones con contratos legalmente firmados y concesiones vigentes que por ley se tienen que respetar para favorecer al Estado de derecho.

#CampoHuatulco | Especialistas afirman que la Guardia Nacional debería velar por la paz y tranquilidad de los mexicanos, algo que no está ocurriendo hoy en día...



Más información con @Carmen_mx1 en https://t.co/aTkQJpnPTI 📰 | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/j0Kjs5Gv6N — adn40 (@adn40) March 15, 2024

Guardia Nacional debe velar por la paz y seguridad de México

De acuerdo con los especialistas, la Guardia Nacional debería velar por la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, algo que hoy simplemente no ocurre.

Y es que José Gil García, abogado especialista en seguridad pública señaló que “está convulsionando el país, está en conflictos muy graves. Me parece que la Guardia Nacional no ha atendido el tema del crimen organizado que hoy no sólo controla, sino que dirige grandes extensiones del territorio nacional. Es ahí donde nos ha fallado la Guardia Nacional”.

Y seguirá fallando mientras el gobierno federal continúe desviando la mirada de los asuntos que verdaderamente preocupan a los mexicanos usando al cuerpo de seguridad en otras tareas.

