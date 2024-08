Abren trabajo para asistente administrativo con sueldo de más de 400 mil pesos; conoce los requisitos

¿Estás en búsqueda de trabajo como asistente administrativo ? La Embajada de Estados Unidos en México abrió nuevas vacantes de empleo para que los ciudadanos que estén interesados en laborar con ellos puedan aplicar.

La vacante, denominada “Asistente de Gestión Administrativa”, ofrece una jornada completa de 40 horas a la semana, además de un gran sueldo. Te contamos todos los detalles de este empleo por si deseas emprender nuevos retos laborales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Funciones del trabajo asistente administrativo

Facturas de hospitalizaciones locales y servicios

Conservar la integridad y confidencialidad de todos los registros médicos

Gestión de solicitudes de evacuación médica y datos fiscales

Administración de viajes y control de tiempo

Adquisición de equipo médico y de laboratorio

Actividades administrativas y resolución de problemas

Organización de reuniones

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser considerado se requiere:



2 años de estudios universitarios

3 años de experiencia en trabajos de oficina

Inglés fluido (será evaluado durante el proceso de selección)

Español fluido

Exámenes médicos y de seguridad

¿Cuál es el sueldo, horario y prestaciones?

La personas que sea seleccionada para cubrir el cargo recibirá un sueldo de 34 mil 903 pesos mensuales, es decir, 418 mil 836 pesos anuales. Además prestaciones de ley, capacitaciones en el extranjero y seguro médico.



Seguro médico y seguro de vida

20 días de descanso en fechas festivas de Estados Unidos y México

17 días de vacaciones a partir del primer año

Incorporación al IMSS, AFORE e INFONAVIT

Capacitaciones en el extranjero

¿Cómo aplicar al trabajo de asistente administrativo?

Los interesados pueden encontrar más detalles y presentar sus solicitudes a través de este enlace .

Deberás seleccionar la opción “apply to this vacancy” e ingresar con tu cuenta, si no tienes una debes crearla para poder entrar y llenar todos los datos solicitados. Tienes hasta el 28 de agosto de 2024 para aplicar.

Si tienes alguna duda puedes comunicarte al 55-5080-2000 extensión 4733 o enviar un correo a: vareladp@state.gov.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.