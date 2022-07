Ejército mexicano: Requisitos para ingresar, aunque tengas tatuajes

Personas con tatuajes pueden ingresar al Ejército mexicano

La SEDENA indicó que las personas que cuente con tatuajes podrán ingresar a sus filas siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:



-No se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme.

-Tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros.

-Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito.

-En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor en conjunto del 10% de la superficie corporal.