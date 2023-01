Diputada María Clemente acusa a gimnasio de clasista por prohibir reggaetón

Una usuaria en redes sociales señaló que María Clemente García, diputada trans de Morena, acusó clasismo y racismo en un gimnasio de la Ciudad de México, después de que no quisieron dejarla escuchar reggaetón en un dispositivo.

A través de un video que fue difundido en redes sociales se observa a la legisladora de Morena escuchando dicha música sin audífonos cuando le piden que lo apague.

“Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggetón”, se escucha decir a María Clemente a un trabajador del gimnasio.

En el video se ve a la diputada trans grabándose a sí misma mientras le explica al administrador que millones de gimnasiones en Latinoamérica que entrenan escuchando reggaetón, “que quede contancia que este es un club racista y escuchan solo música clasista”, argumentó.

La usuaria de Twitter @LuisafeCg, explicó que la diputada María Clemente acusó a los empleados de “clasistas” a pesar de que el reglamento del gimnasiodice que está prohibido el uso de reproductores de música sin audífonos”.

La diputada de Morena, María Clemente, acusa de "clasista" a un gimnasio por no poner reggaetón. 😆 pic.twitter.com/3VX2n12yAW — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 19, 2023

Diputada trans María Clemente se defiende sobre hechos en gimnasio



A través de Twitter, la diputada trans realizó varias publicaciones en las que explicó que les pidió a los administradores que pusieran reggaeton para entrenar, pero se negaron al argumentar que la mpusica electrónica funcionaba de mejor forma.

"¿Qué escuchan ustedes cuando van al gimnasio en sus audífonos? Yo escucho reggaeton. Quienes me conocen saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados”, escribió la legisladora sobre la acusación.

Cabe señalar que la diputada tenía la intención de escuchar música con sus audífonos; sin embargo, al llegar al sitio se dio cuenta que no estaban cargados, por lo que utilizó una bocina pórtatil, y de inmediato generó la molestia.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.