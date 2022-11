El año está por concluir y muchas personas se comienzan a cuestionar si en diciembre habrá puentes o fines de semana largos, así que para que no te queden dudas sobre ello te compartimos qué dice el calendario SEP.

Sabemos que este doceavo mes del año incluye muchas celebraciones y festividades como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Nochebuena, Navidad y claro Año Nuevo, pero ¿será que alguna de ellas amerita un gran descanso?

La verdad es que no, siguiendo los datos del calendario escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) este último mes del año no contempla ningúna suspensión de clases en viernes o lunes, por lo que no habrá puentes o fines de semana largos para profesores ni estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

De las fechas mencionadas sólo el 25 de diciembre es considerada como un día de descanso oficial, pero este caerá en domingo y en este caso no se recorre al lunes.

Así, a pesar de su popularidad, el resto de celebraciones no ameritan suspensión de clases .

Bajas temperaturas obligan a modificar horario de entrada en escuelas

¿Cuándo será el próximo puente o fin de semana largo?

Estos descansos se originan principalmente cuando un día oficial cae en viernes o lunes, pero existen otras ocasiones en las que el calendario SEP especifica eventos como el Consejo Técnico Escolar, Descarga Administrativa o Talleres Intensivo de Formación Continua.

Así, el próximo día de consejo escolar será el viernes 27 de enero.

Cuándo inician las vacaciones de invierno y cuánto tiempo duran

Un puente o fin de semana largo hubiera sido una excelente oportunidad para descansar, pero por fortuna habrá un periodo vacacional de dos semanas; iniciarán el lunes 19 de diciembre y concluirán el viernes 30 de diciembre.

Adicional a ello, ya en 2023, habrá cinco días de taller de formación contínua para profesores por lo que los alumnos de educación volverán a las aulas hasta el lunes 9 de enero.

SEP La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar para el ciclo 2022-2023, para los niveles de educación básica en escuelas públicas y privadas; en dicho calendario se establecen 190 días efectivos de clases

dps