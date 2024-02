Esto te deben de pagar si trabajas el sábado 24 de febrero de 2024, Día de la Bandera

Cada que se acerca el 24 de febrero , nos comenzamos a preguntar si el Día de la Bandera ¿Tengo que ir a trabajar? ¿ Habrá clases en la escuela ? Y dado que es una fecha importante por la celebración de uno de nuestros tres lábaros patrios, es una duda razonable.

#SabíasQue Desde el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se estableció el Día de la Bandera. — Bere Porquillo (@BerePorquillo) February 20, 2024

Pero ¿qué dice la Ley Federal de Trabajo?

La ley Federal de trabajo explica que los días feriados son aquellos que “tienen como objetivo que los mexicanos celebren fechas importantes para la historia del país”, por lo tanto, contempla algunas fechas como festividades que permiten a los mexicanos tomar un descanso en sus trabajos o escuelas y celebrarlas.

¿Me pagan doble si trabajo el Día de la Bandera 2024?

En febrero, la LFT estipula que el primer lunes debe ser feriado, puesto que se festeja el día de la Constitución, sin embargo, por más que el juramento a la bandera vive en tu corazón, la LFT NO considera al 24 de febrero como día inhábil, por lo que no aplican las condiciones necesarias para lograr un pago doble si trabajas este 24.

Qué días sí son inhábiles

Sin embargo, no todo esta perdido, pues este 21 de marzo, el 1 de mayo y el 16 de septiembre, sí son días inhábiles por ley, por lo que podrás celebrarlos cómo tu deseas y si no lo haces y solicitan tus servicios, entonces sí que puedes buscar un pago proporcional al trabajo que estas brindando.

A todo esto ¿por qué se conmemora el día de la bandera?

El día de la bandera hace referencia a la unidad, la independiza y el patriotismo que se representan con los tres colores del lábaro patrio (verde, blanco y rojo) y fue lázaro Cárdenas quien decidió instaurar esta fecha de manera oficial, por lo que sí se le rinden honores, pero no se considera un día inhábil y por lo tanto, el ir a trabajar no esta excediendo lo expedido por la LFT, así que no gastes de más esperando recibir más pago, pues no serás recompensado con doble paga.

