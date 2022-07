La causa de muerte de Debanhi Escobar será revelada la próxima semana

Durante la conferencia mañanera de este jueves 7 de julio, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó respecto al proceso de exhumación de la joven Debanhi Escobar, quien desapareció el 9 de abril y días después su cuerpo fue hallado en una cisterna del motel Nueva Castilla, Nuevo León.

Resultados de la necropsia de Debanhi Escobar

Mejía Berdeja dio a conocer que entre los días 1 y 2 de julio el grupo de trabajo conformado por la Fiscalía de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctiamas de la Fedración, médicos especialistas de Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, un perito especialista de ONU Mujeres y los padres de la víctima se trasladaron al panteón de Galeana en Nuevo León para la exhumación del cuerpo de la joven.

El subsecretario señaló que se realizaron los trabajos correspondientes a esta exhumación en las instalaciones del Centro Médico Forense, entre los forenses y los especialistas se tomaron las muestras, se hicieron las periciales forenses correspondientes y los estudios histopatológicos. Añadió que cuando concluyeron estos estudios, el 2 de julio se trasladaron nuevamente al panteón de Galeana para hacer la inhumación del cuerpo.

Ricardo Mejía comunicó que se espera que entre el 13 y el 15 de julio se entreguen los resultados de la necropsia para saber con certeza cuál fue la causa de muerte de Debanhi Escobar.

Séptimo cateo en motel Nueva Castilla

El pasado miércoles 29 de junio, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y de la Comisión Interinstitucional, llevaron a cabo un séptimo cateo e inspección en el motel Nueva Castilla, por el caso de Debanhi Escobar.

Por su parte, el padre de la joven, Mario Escobar, compartió un video en su cuenta de Youtube en el que afirmó que le dolía que se tuviera que realizar la exhumación del cuerpo de su hija a fin de encontrar la verdad de su muerte.

“Me duele como familia, me duele como papá, me duele como ser humano y todavía a 40 días de la desaparición, todavía no le podemos dar ese luto que ella se merece” Mario Escobar señaló que su familia y él aceptaron la exhumación en espera de que sea un parteaguas para cambiar “el antes y después de Debanhi” y que con nuevos documentos y análisis se pueda demostrar que a Debanhi Escobar la mataron, y no que murió tras caer en una cisterna.

