No se reportan daños graves por sismo en Guerrero, ni CDMX: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras una revisión de distintos puntos en el país no se reportaron daños graves por el sismo de magnitud 7.1 registrado en Acapulco, Guerrero.

A través de un video, el mandatario señaló que habló con los gobernadores de Guerrero, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México para confirmar que no hubo pérdidas humanas.

“Les informo sobre el temblor, el epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Piedras, caídas de barbas. Lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla. No hay daños graves en la Ciudad de México”, dijo.

Informe sobre el sismo con epicentro en Guerrero. pic.twitter.com/5VP0Kh47rL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2021

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que hasta las 22:00 horas de este martes se han registrado 73 réplicas del sismo de 7.1 ocurrido en Guerrero, la más grande de magnitud 5.2.

Varias colonias sin luz en CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran sobrevolando la Ciudad de México después de que se activara la alerta sísmica.

Agregó que hasta el momento no se reportan daños graves y que se encuentra en el C5 para conocer si hubo afectaciones.

“Se han realizado tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y no hay daños, acabo de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre la situación”, dijo la mandataria capitalina.

Cientos de capitalinos salen a las calles

Cientos de personas salieron a las calles de la capital a pesar de la copiosa lluvia. Algunas estaban con crisis nerviosas al recordar los dos sismos de septiembre del 2017, que cobraron la vida de casi 500 personas y causaron graves daños en CDMX.

“Esto es horrible, cada vez que suena la alerta sísmica y viene un terremoto uno piensa que se puede morir”, dijo María Peña en la colonia Polanco, quien vestía pijama y tenía en brazos a un nieto. Ella también vivió un devastador sismo acaecido en 1985.





adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga