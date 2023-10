Damnificados en Acapulco: “No estamos robando, estamos buscando comida”

Yo vivo en Costera vieja, mi casa tenía grandes ventanales, los cuales se rompieron con los vientos del huracán, los árboles les cayeron encima, los tinacos se despendieron, no tengo agua, no hay luz, no hay comida, la poca que teníamos en el refrigerador ya se echo a perder. Tenemos niños que alimentar. Las tiendas fueron saqueadas, no es que estemos robando, estamos buscando comida pero no hay.