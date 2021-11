Cubrebocas son el 20% de los desechos sólidos en SLP

Hasta el momento no existe una política para desechar el cubrebocas como residuo biológico ni en SLP ni en el resto del país.

En el 2020, nuestro mundo cambió, tuvimos que implementar y aprender nuevas cosas, entre ellas, el correcto uso y desecho de los cubrebocas, los primeros en percatarse de esta situación fueron los recolectores de basura, ya que notaron el incremento de residuos en los hogares debido a los artículos de protección sanitaria.

Víctor Alejandro Ortiz, pepenador, consideró que los cubrebocas ya representan el 20% de los desechos sólidos.

De acuerdo a autoridades de Ecología Municipal de la capital de SLP, los cubrebocas se arrojan con el resto de los residuos sólidos urbanos y no se les da un manejo especial.

Considerando que al día se generan aproximadamente 2.8 toneladas de desechos de cubrebocas por día, es difícil determinar cuántos de ellos son peligrosos y suponen un riesgo para las personas.

De acuerdo a Luis Octavio Sánchez, especialista en bioseguridad, si el cubrebocas está contaminado, es muy posible pues que pueda infectar a otras personas.

Se va a convertir en un reservorio y va a estar eh, puede ser susceptible de ser transmisor entre, por el mal manejo que se le da.

Los residuos que puedan considerarse como inseguros para la salud porque portan un virus, suelen ser catalogados como residuos biológico-infecciosos o RPBI, los cuales se caracterizan por ser materiales generados en la atención médica y suelen causar efectos nocivos en la salud y medio ambiente.

El especialista aseguró que cuando no el manejo no es adecuado es un potencial reservorio para infectar a otras personas, ya sea durante su uso o durante su desecho. Toda vez que no existe una política para hace el desechado como si fuera RPBI.

lmo