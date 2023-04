¿No te fuiste de vacaciones? Estos son los cuatro puentes de mayo 2023

Aunque apenas concluyeron las vacaciones de semana, muchas familias no tuvieron oportunidad de salir a disfrutar, por ello te contamos cuáles son los cuatro puentes de mayo 2023 que podrás disfrutar debido a que están marcados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como descansos obligatorios.

Estos puentes de mayo 2023 no consideran el Día de las Madres que aunque no es un día de suspensión de labores, muchas de las escuelas realizan labores para celebrarlo e incluso hay algunas que no tienen clases con normalidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuáles son los megapuentes de mayo 2023?

La SEP tiene considerados puentes en mayo en su calendario escolar 2022-2023 por diferentes festividades entre ellas el 1 de mayo en donde se conmemora el Día del Trabajo.

1 de mayo: No habrá clases este lunes debido a que los maestros también forman parte del gremio laboral.

5 de mayo: Este lunes no hay actividades por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

15 de mayo: Ese lunes no hay clases porque es el Día del Maestro y el personal docente descansa.

26 de mayo: El viernes es el último puente de mayo debido a que hay junta de Consejo Técnico.

¿Cuáles son los días de asueto obligatorio del 2023?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo los días de descanso obligatorio para este 2023 son:



1 de enero.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

1 de mayo.

16 de septiembre.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

25 de diciembre.

adn40, siempre conmigo.