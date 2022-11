¿Cuál usan en tu casa? Estos aceites de cocina están adulterados

Los aceites de cocina se utilizan a diario en los hogares mexicanos, sin embargo no todas las marcas te ofrecen un buen producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que varios de ellos están adulterados o mienten en su etiquetado.

De acuerdo con un estudio realizado por la Profeco en 2019, el cual se ha vuelto tendencia en redes sociales, hay 8 marcas de aceites de cocina adulterados, pues se encontró que no son totalmente puros.

Los resultados obtenidos se dan después de analizar 32 productos de aceites de cocina o comestibles. De ellos, 9 eran de aguacate, 14 de ajonjolí, 2 de cacahuate y 7 de uva.

Según la Profeco, los aspectos analizados fueron la información comercial, el contenido neto, la autenticidad, tendencia al envejecimiento, a volverse rancio y al cambio de sabor, aplicando la normatividad nacional vigente.

Aceites de cocina adulterados: ¿Cuáles son?

El estudio realizado dio a conocer que 8 productos no son aceites puros. De ellos 4 eran de aguacate, 3 de ajonjolí y 1 de uva, y si bien no representan riesgos para la salud de los consumidores, hay engaño, pues el producto no es lo que oferta.



Los productos detectados como adulterados son:



San Lucas, Aceite de pepita de uva, presentación de 500 ml.

Cate de mi corazón, Aceite de aguacate Mediterráneo, presentación de 250 ml.

Avocare, Aceite de aguacate 100% de origen natural, presentación de 250 ml.

Cate de mi corazón, Aceite de aguacate, presentación de 250 ml y 500 ml.

San Lucas, Aceite de aguacate extra virgen gourmet, presentación 500 ml

Kaporo, Aceite de ajonjolí Blend, presentación de 190 ml.

Foreway Sesame Expert, Aceite de ajonjolí, presentación de 185 ml.

Kum Chum, Aceite de ajonjolí prensado en frío, presentación de 248 ml.

Aceites de cocina: ¿Cuáles son los aceites que no cumplen?

En cuanto al contenido neto se encontró que 2 productos no cumplieron con sus declaratorias, son los siguientes:



SATORU, Aceite de ajonjolí de 275 ml.

LA COCINA VERDE, Aceite de ajonjolí orgánico de 520 ml.

La Profeco mencionó en dicha ocaisón que todos los productos con falta o incumplimiento fueron sujetos a procedimiento por infracción a la ley y estaban ya en proceso de la sanción que en su caso corresponda.

