Nadie la conoce, pero estas son las mejores cafeteras según Profeco

El café es una bebida muy popular debido a sus efectos estimulantes, siendo imprescindible para muchas personas en las mañanas. Para disfrutar de una taza de calidad en casa, es crucial contar con un electrodoméstico adecuado. Aunque hay marcas reconocidas de cafeteras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó diversas opciones del mercado y encontró una que destaca por su excelente relación calidad-precio, a pesar de no ser muy conocida.

¿Cuáles son las mejores marcas de cafeteras, según Profeco?

A través de un informe publicado en su Revista del Consumidor, la Profeco realizó un ranking de las cafeteras que ofrecen el mejor rendimiento para los amantes de esta bebida. Clasificadas por la cantidad de tazas que producen en cada ciclo, la entidad destacó la marca y modelo Proctor Silex 43685PS, calificándola como “Excelente” con un precio de 499 pesos.

Además, al comparar otras cafeteras con la misma calificación pero de mayor precio, el estudio detalló los siguientes productos de alta calidad:



T-FAL CM772D50 - 999 pesos

CM772D50 - 999 pesos KRUPS KM205D50 - mil 839 pesos

KM205D50 - mil 839 pesos Oster BVSTDC4411-013 - 2 mil 899 pesos

¿Qué es la cafeína y qué le hace a tu cuerpo?

De acuerdo a información de Medline Plus, la cafeína se encuentra naturalmente en más de 60 plantas y, por lo general, una taza de café de ocho onzas contiene entre 95-200 mg. Sus efectos en el cuerpo van directamente sobre el metabolismo e incluyen: El estímulo del sistema nervioso central, diurético, aumento de la liberación de ácido en el estómago e incremento de la presión arterial.

Si te preguntas en cuánto tiempo hace efecto la cafeína, su nivel máximo en la sangre está presente dentro de una hora luego de consumirla. Asimismo, sus efectos duran de cuatro a seis horas.

La cafeína es un ingrediente que le aporta energía a las mañanas, no todas las personas la deben consumir o no la toleran bien. Sobre la cantidad de café que puedes tomar al día, no es dañino consumir hasta 400 mg de cafeína, pero el límite varía en cada individuo porque hay personas que son más sensibles.

