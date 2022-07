Mandan al corralón a 31 camiones por tarifa ilegal en Nuevo León

El gobernador Samuel García Sepúlveda anunció este viernes que ante la insistencia de cobrar 15 y no 12 pesos han mandado al corralón a 31 camiones del transporte público en Nuevo León.

Durante su conferencia de prensa indicó: “Acabamos también de sacar de circulación 31 camiones que estaban cobrando 15 pesos”.

Agregó que de seguir este comportamiento, su gobierno mandará apropiarse a todas las líneas de transporte público que no respeten las tarifas autorizadas.

Acabo de instruir mandar requisar a todas las líneas del transporte que cobren de manera ilegal e indebida 15 pesos; ¿qué es requisar?, es un acto administrativo donde simple y sencillamente el gobernador toma el control de la empresa, toma su caja, toma sus camiones, toma sus choferes y ahora daremos el servicio nosotros , explicó.

Así mismo, informó que se han impuesto multas por más de 30 millones de pesos a las unidades que se han detectado cobrando la tarifa de 15 pesos.

“Ya hemos aplicado multas por más de 30 millones de pesos y seguirá, aquellos que quisieron hacer un gane de subir tres pesos la tarifa les va a salir 10 veces más caro haber golpeado al neoleonés porque con Nuevo León nadie se mete”, expresó.

¿De cuánto será a multa por cobrar tarifa ilegal en Nuevo León?

Ayer el gobierno de Nuevo León advirtió que se seguirían aplicando multas de 300 UMAS de valor ante la negativa del transporte público de cobrar lo debido.

Las multas son equivalentes a 28 mil 866 pesos y se siguen llevando unidades a los corralones porque no cumplen con el año modelo, el operador no trae licencia, tarjeta de circulación o las condiciones físico-mecánicas ya no son las adecuadas para andar circulando.

El aumento en la tarifa ha dejado incluso riñas entre usuarios y conductores del transporte público en Nuevo León.

