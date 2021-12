VIDEO: Colapsa el techo de una plaza comercial en Tijuana

Las fuertes lluvias que se registraron este 14 de diciembre en Tijuana, provocaron el colapso del techo de la plaza comercial Plaza Otay, por la cual se reporta al menos una persona fallecida y cinco heridos.

Se confirma fallecimiento de una persona y 5 más resultaron lesionadas luego de que cayera un techo en la Plaza Otay.



Cerca de 300 personas fueron evacuadas. pic.twitter.com/sJAAKnO0OV — Daniel Andrade (@DanielAndradeBC) December 14, 2021

A través de redes sociales, circula un video en el que se observa el momento exacto en el que se desploma el techo de la plaza, y se ve a una mujer que corre para no ser alcanzada por los escombros y al parecer, logra ponerse a salvo.

De acuerdo a medios locales, la parte que colapsó era la zona de juegos y la persona fallecida estaba atrapada entre los escombros, por lo que se tuvo que estabilizar el área antes de comenzar el rescate del cuerpo de la persona atrapada.

Fuertes imágenes: Momento exacto cuando desprendió techo de la Plaza Otay que dejó a una persona sin vida y 5 lesionados. pic.twitter.com/4TxUQ6sz8A — Daniel Andrade (@DanielAndradeBC) December 15, 2021

También se dio a conocer que al menos 300 personas fueron evacuadas durante el accidente, las cuales realizaban compras en la plaza.

De acuerdo al director de Bomberos, Rafael Carrillo Venegas aún se desconoce la causa del derrumbe aunque pudo haber sido por la lluvia, sin embargo la plaza no podrá operar hasta que se determine si la estructura de todo el edificio no está comprometida y si los usuarios no corren ningún riesgo.

