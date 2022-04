Clima 1 de abril: viernes caluroso y con ambiente seco

Durante este viernes 1 de abril, el frente Núm. 39 se mantendrá sobre el noreste del territorio nacional provocando lluvias con chubascos aislados en dicha región. Su interacción con la corriente en chorro subtropical continuará ocasionando vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte. Se pronostica que, por la noche, el frente adquiera características cálidas en el norte del Golfo de México, dejando de afectar al país.

Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionará lluvias con chubascos aislados en el oriente y sureste de México, así como en la Península de Yucatán, además de “Surada” en el Istmo de Tehuantepec y le Península de Yucatán.

La onda de calor mantendrá el ambiente seco, con temperaturas vespertinas calurosos a muy calurosos en gran parte del territorio nacional. Mientras que, durante la noche y la madrugada, se mantendrá ambiente frío en las sierras de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy en México

- Intervalos de chubascos: Nuevo león, Tamaulipas y Chiapas.

- Lluvias aisladas: Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy en México

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 ºC en zonas montañosas de Chihuahua y Durango

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 ºC en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Estado de México.

- Posibles heladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy en México

- Temperaturas máximas de 40 a 45º C: Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

- Temperaturas máximas de 35 a 40º C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (norte y suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

- Temperaturas máximas de 30 a 35°C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo y Ciudad de México.

Clima en Monterrey, Tijuana y Saltillo

El clima en Monterrey pronostica que este viernes tendrá un cielo soleado con nubosidad, por lo que su máxima temperatura será de 29º C, mientras su mínima será de 19º C.

En tanto, el clima de Tijuana señala que será un día con un cielo cubierto y medio nublado, dado que sólo alcanzará los 18º C y su mínima será de 12º C.

Finalmente, el clima de Saltillo puntualiza que habrá cielo soleado con presencia de nubes con una máxima de 27º C y una mínima de 14º C.

