¿Cuándo acaba la canícula en México? La fecha exacta en la que deberás sacar tu suéter

La canícula es un fenómeno climático que se presenta en México entre julio y septiembre, caracterizado por un periodo de calor intenso que puede frenar las lluvias en ciertas regiones del país. Este evento suele manifestarse durante el verano, pero hasta el momento, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) no ha confirmado su llegada, lo que impide establecer una fecha precisa para su inicio o su final.

Este evento, que empieza unas semanas después del solsticio de verano, ocurre cuando las lluvias disminuyen y el termómetro alcanza niveles superiores a 37 grados. Este fenómeno se debe a la influencia de los vientos alisios que impiden la formación de nubes sobre el océano, reduciendo así las precipitaciones en el continente, de acuerdo a información oficial.

A pesar de la incertidumbre en torno a la canícula, es posible que en pocos días el territorio mexicano experimente un descenso en las temperaturas. Esto se debe a que, con el avance del mes de agosto, se aproxima otra temporada climática pronosticable: la de frentes fríos, que generalmente comienza a principios de septiembre.

¿Cuándo empezaría la temporada de frentes fríos?

Según explicó el Gobierno de México , la temporada de frentes fríos comprende el periodo de septiembre a mayo del siguiente año. Este fenómeno es la porción delantera de una masa polar, que transporta aire frío y que en su avance hacia el sur interacciona con aire caliente.

Se caracteriza por generar fuertes vientos, nublados y precipitaciones. El paso de algunos frentes fríos puede producir nevadas en zonas altas si se presentan muy bajas temperaturas con presencia de humedad. Las estadísticas oficiales marcan que en septiembre hay un promedio de tres olas de bajas temperaturas.

Los registros de la temporada 2023-2024 contó con un total de 56 frentes fríos contra los 50 originalmente pronosticados por la entidad, lo que marcó un aumento en la aparición durante una época donde normalmente domina la canícula.

¿Qué va a pasar con la canícula?

En México, la llegada de la canícula está rodeada de varios mitos. El sitio especializado Meteored explicó que no es pronosticable, no tiene una duración fija de 40 días y no necesariamente coincide con la época más calurosa del año.

