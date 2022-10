SEP: Estos estados tendrán Mega Puente por Día de Muertos

Algunos estudiantes de educación básica en México están muy contentos estos días, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de algunas entidades otorgó un Mega Puente tanto para conmemorar el Día de Muertos, además de potras actividades marcadas en el calendario escolar 2022 a 2023, por lo que no hay clases presenciales este lunes 31 de octubre para los siguientes estados.

El calendario escolar aprobado por la SEP para el nivel básico marca como suspensión de clases el viernes 28 de octubre con motivo del Consejo Técnico Escolar y el 2 de noviembre por la celebración del Día de Muertos , en la mayoría de las escuelas los maestros decidieron suspender también los días lunes 31 de octubre y 1 de noviembre.

VIDEO: Así se vivió el Gran Desfile de Día de Muertos en la CDMX

En Morelos, el secretario de Educación de la entidad, Luis Arturo Cornejo Alatorre, confirmó que se suspendieron las clases este lunes 31 de octubre; además del 1 y 2 de noviembre para conmemorar el Día de Muertos, aplicando un mega puente de hasta 7 días sin actividades escolares, teniendo que presentarse los alumnos hasta el 3 de noviembre.

Durango también suspendió las clases pero no por el Día de Muertos , sino por un curso de actualización sobre el nuevo modelo educativo por lo que en las primarias de la entidad no hay actividades.

En el Estado de México, se informó a los padres de familia que se suspendían clases desde el lunes 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, y que las clases se reanudarán el jueves 3 de noviembre.

Mientras tanto en las entidades restantes de México, el único día que se dará de descanso por parte de la SEP para el Día de Muertos es el próximo miércoles 2 de noviembre fecha que está contempladaen el calendario escolar 2022 a 2023 desde que se inició el curso.

¿Es obligatorio el día de descanso de Día de Muertos?

Te has preguntado si en tu trabajo están obligados a otorgarte el Día de Muertos como descanso de manera obligatoria, la respuesta es no, pues si bien es una fecha feriada pero no se considera como un día oficial de asueto, según lo planteado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

lhp