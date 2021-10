Bombero con cáncer de próstata pide ayuda para su tratamiento

Don Víctor es un bombero retirado que tiene 65 años que vive en Culiacán, toda su vida ha salvado a los demás y ahora pide ayuda

Don Víctor es un bombero retirado que tiene 65 años que vive en Culiacán, toda su vida ha salvado a los demás y ahora, después de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata, requiere el apoyo de los demás.

La aventura de Víctor comenzó cuando tenía apenas 14 años de edad, luego de auxiliar a una pequeña que se encontraba con su cabeza atorada entre los fierros de un barandal.

Dicha situación marcó su vida y se convirtió en el primer recuerdo de su carrera como apagafuegos en la capital sinaloense.

“Yo entré a cruz roja cuando yo me corté la planta de los pies y un socorrista le negó un servicio a una doña que tenía atorada a una niña en un barandal, la cabecita. Y yo le dije, cuando yo cumpla 20 años te vas acordar de mí, voy a entrar a bomberos, y no, no se animan, me decía, y yo entré, por ese motivo entré”, dijo Víctor Manuel Castillo Domínguez, bombero retirado.

Víctor estuvo presente en los momentos de catástrofe y esperanza durante más de 4 décadas, por lo que su compromiso, vocación social y trayectoria como bombero le merecieron el reconocimiento de sus compañeros, sin embargo hace tres años decidió retirarse.

Hace menos de dos semanas le diagnosticaron cáncer de próstata, por lo que pide apoyo ciudadano para solventar los gastos de su tratamiento ya que tampoco cuenta con empleo.

“Estoy luchando por mi vida ahora yo quiero que la gente si me está escuchando que me ayude, y Dios lo agradecerá”, dijo el bombero.

Las personas interesadas en apoyarlo, pueden comunicarse a los teléfonos de TV Azteca Sinaloa: 66-77-16-26-00.

