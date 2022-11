Ariadna Fernanda: Semefo de Morelos revela causa de la muerte

El Semefo de la Fiscalía General de Morelos sostuvo que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por broncoaspiración por congestión alcohólica y que su trabajo estuvo bien realizado, a pesar de las críticas que han recibido.

En conferencia de prensa , Yazmín Herrera, en cargada del Semefo de la Fiscalía de Morelos, destacó que las heridas halladas en el cuerpo de la víctima, a la hora de hacer la autopsia, no fueron las determinantes para provocar su muerte.

La causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica porque encontramos datos en tráquea que nos señalan que había alimento, que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y disminuyera la oxigenación en los órganos y se condujera a la muerte - dijo Yazmín al defender la posición del Semefo de Morelos.

Mencionó que la sangre de la joven tenía un nivel de alcohol elevado y por ello se habla que Ariadna Fernanda tuvo una intoxicación. Además detalló que el sistema nervioso estaba deprimido y las funciones de diversas partes del cuerpo no estaban al 100% de su capacidad.

Ariadna Fernanda no murió por lesiones físicas

Sí existen lesiones y en su momento se mencionaron...Sí son lesiones, son equimosis, sin embargo no están relacionadas con lesiones a nivel de hueso ni lesiones internas como fracturas costales, columna, órgano blanco -dijo.

Esto en contestación a la Fiscalía de la Ciudad de México, quien señaló que fue feminicidio y mencionó que Ariadna Fernanda murió por un trauma múltiple.

Al argumentar que su trabajo estuvo bien hecho y no se puede denigrar la labor que hicieron todos quienes le dieron seguimiento al caso, Yazmín Herrara señaló que una reautopsia no existe, ya que no se puede o debe hacer un procedimiento sobre otro. Sin embargo, subrayó, sí se puede dar una “opinión técnico-médica”.

