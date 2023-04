Alacranes gigantes sorprenden a Yucatán ¿son peligrosos?

La noticia del momento en Yucatán son los alacranes gigantes. Esto luego de que a través de redes sociales se comenzaran a hacer virales las fotografías de estos animales en un color y tamaño inusual.

Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda en el centro de Mérida, Yucatán. Donde una menor de edad fue la que alertó a su padre sobre la presencia del arácnido; inmediatamente él se apresuró en agarrar unas pinzas para poder sacarlo de su casa sin causar mayor peligro.

¿Cómo son estos alacranes gigantes?

Se ha explicado que estos alacranes pertenecen a los diplocentrus un tipo de escorpión esbelto, pero robusto. Con tenazas gruesas, más grandes y largas de lo que comúnmente se ve, pueden llegar a medir hasta 8 centímetros.

Cabe mencionar que la temporada en que los alacranes tiene presencia en zonas urbanas abarca unos cuantos meses, entre marzo y junio; aunque en realidad es raro ver a esta especie merodeando en las ciudades ya que suelen habitar en cuevas y cavernas.

¿Son peligrosos para los humanos?

No, los biólogos han asegurado que estos arácnidos no representan un riesgo para el ser humano, ya que no son venenosos. De hecho, la recomendación es que en caso de ver alguno de estos no se mate, simplemente se intente devolverlos al entorno natural; esto debido a que son un eslabón importante en el medio ambiente, y su presencia ayuda a controlar la plaga de otros insectos como las cucarachas .

