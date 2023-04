AICM no permitirá a aerolíneas vuelos fuera de horario

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, endureció las medidas contra las aerolíneas y ahora no permitirá el aterrizaje y despegue de los vuelos fuera del horario asignado por la administración principal del aeródromo.

En la tercera sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM, la dirección del puerto mencionó que las operaciones que se lleven a cabo en el aeropuerto deben apegarse de manera estricta y puntual a los horarios de aterrizaje y despegue que le hayan sido asignados por la administración aeroportuaria.

Esto debido a que algunos transportistas aéreos acostumbran realizar operaciones que no cuentan con horario de aterrizaje y/o despegue asignado, lo que sin duda afecta la buena operación del aeropuerto; la seguridad influye en las demoras y cancelación de vuelos, lo cual deriva finalmente en las quejas de los usuarios.

Anuncian cambios en los horarios de las pantallas del aeropuerto CDMX

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Aerolíneas incumplen horarios

De acuerdo con la dirección general del AICM, en el mes de marzo de 2023, el administrador asignó a las aerolíneas 29 mil 234 horarios de salida y llegada, pero solo se efectuaron 698 operaciones de manera intencional en un horario distinto al asignado por el administrador aeroportuario.

Afectaciones por esta mala práctica

Aparte de poner en riesgo la seguridad de los pasajeros e incumplir con los horarios asignados, los transportistas aéreos generan con esta mala práctica:

-Saturación de los servicios de combustible

-Afectaciones en los avituallamientos

-Afectaciones para el servicio en rampa

-Falta de atenciones de Migración y Aduana



#AICMinforma En la 3a sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM de hoy martes 25 de abril se dieron a conocer las siguientes acciones: https://t.co/rBnBZsAnyH — @AICM_mx (@AICM_mx) April 25, 2023

Prohibición de aterrizaje y despegue

-En caso de que el sistema OPSCENTER AFAC alerta que un plan de vuelo no cuenta con horario de salida o busque operar de manera distinta al asignado por el administrador, procederá a comunicarlo a la Subgerencia de Slots de AICM .

-La Subgerencia de Slots de AICM verificará la asignación correcta del horario e informará al personal de la AFAC.

-Si no cuenta con el horario de salida deberá informar o instruir lo siguiente: Que no se le autoriza el plan de vuelo, instruir a la Gerencia de Centro de Control Operativo (GCCO) que no le asigne posición al vuelo, instruir a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) que no le proporcione los servicios correspondientes al vuelo.

-Posteriormente el coordinador de horarios de Agencia Federal de Aviación Civil dará aviso por escrito al comandante General de AICM y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

-La Profeco actuará de acuerdo al ámbito de su competencia.

Decreto que prohíbe los vuelos de carga en el AICM

Te puede interesar: Policías de CDMX devuelven 80 mil pesos a pasajera del AICM

adn40, siempre conmigo.