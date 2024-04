¿Cometes alguno? Estos son los 5 errores de los trabajadores con su Afore

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son cuentas en las que los empleados ahorran dinero durante toda su vida laboral y que ocupan cuando dejan de trabajar. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) regula las Afores, este organismo se encarga de que tus ahorros sean bien administrados y estén seguros.

CONSAR asigna a los trabajadores una Afore que les permita manejar sus recursos y prepararlos para formar la pensión a la que tendrás acceso durante el retiro. Las tareas de la CONSAR son:



Vigilar que tus ahorros para el retiro estén seguros

Supervisar la inversión que realiza tu Afore, según los parámetros establecidos

Regular el funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro

Asegurar que tu Afore te brinde toda la información de tu cuenta individual

Cabe destacar que tú también, por cuenta propia, te puedes inscribir en alguna Afore de tu elección.

Si ya cuentas con una Afore es importante que le des seguimiento constante, pues de no hacerlo los recursos acumulados podrían no ser los esperados, por lo que no podrás tener una vejez digna .

En adn40 te decimos cuáles son los cinco posibles errores que podrías estar cometiendo con tu Afore, y que al no tener un manejo óptimo de tu cuenta, podría generarte inconvenientes en el futuro.

Los 5 errores de los trabajadores con su Afore

No sabes en qué Afore estás

Hay trabajadores que no saben en qué Afore está su cuenta individual, por lo que no tienen control de sus ahorros. Debido a esta situación tampoco podrían hacer retiros parciales en caso de necesitarlo.

No recibes el estado de cuenta

El no recibir el estado de cuenta es señal de que tu Expediente de Identificación del Trabajador no está integrado o que tus datos no están actualizados, por lo que la Afore no podrá contactarte en caso de que sea necesario. Se recomienda acudir a la institución donde está la cuenta para proporcionar los datos correctos y solicitar que se te haga el envío del documento.

Desconoces el saldo

No sabes con cuánto dinero ahorrado cuentas la fecha, en consecuencia, no podrás proyectar el realizar algunas aportaciones adicionales

No sabes nada de los rendimientos

Desconoces cómo va creciendo tu ahorro, y de cómo se multiplican tus aportaciones.

No haces aportaciones voluntarias

Este es uno de los más grandes errores de los trabajadores en cuanto a la Afore, no hacer aportaciones voluntarias significa dejar que la cuenta crezca “a su suerte”.

