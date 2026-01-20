Cambian los depósitos bancarios en México a partir del 1° de julio y estas personas se verán afectadas

El sistema bancario se prepara para implementar nuevas medidas de identificación que modificarán la forma en que miles de usuarios realizan operaciones con grandes cantidades de efectivo. La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó la fecha exacta en la que cambiarán los depósitos bancarios será a mediados de año.

Esta iniciativa surge como respuesta al compromiso del sector financiero por reforzar los mecanismos contra el lavado de dinero y promover la digitalización de la economía. Emilio Romano, presidente de la ABM, adelantó que el Comité de Asociados aprobó estas recomendaciones tras analizar la necesidad de fortalecer la seguridad en operaciones de alto valor realizadas en ventanilla.

Detalles de los cambios en los depósitos bancarios en México

La Asociación de Bancos de México confirmó que el cambio entra en vigor el 1° de julio de 2026, fecha desde la cual las instituciones financieras solicitarán requisitos adicionales en operaciones específicas relacionadas con depósitos bancarios y retiros en efectivo de alto monto.

A partir de ese día, cualquier persona que realice depósitos o retiros en ventanilla por más de 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial vigente, además de permitir la validación de al menos un dato biométrico por parte del banco.

El anuncio responde a recomendaciones aprobadas por el Comité de Asociados de la ABM, con el objetivo de reforzar la prevención de lavado de dinero, elevar la confianza en el sistema financiero y reducir riesgos vinculados al manejo de grandes cantidades de efectivo.

¿Todos los usuarios tendrán que cumplir con este nuevo requisito?

La nueva disposición no afectará a todos los clientes bancarios por igual, sino únicamente a quienes realicen operaciones específicas bajo ciertas condiciones. Los usuarios que efectúen depósitos en ventanilla, retiros de efectivo presenciales o transacciones que alcancen o superen los 140 mil pesos en una sola ocasión serán los únicos obligados a presentar identificación oficial.

Las operaciones por montos inferiores al límite establecido quedarán exentas de este nuevo protocolo de identificación y verificación biométrica. Esto significa que la mayoría de los usuarios podrán continuar realizando sus movimientos bancarios cotidianos sin ningún cambio ni requisito adicional, manteniendo la misma dinámica que han seguido hasta ahora en sus sucursales habituales.

Para quienes acostumbran manejar cantidades elevadas de efectivo en ventanilla, resultará fundamental considerar estos nuevos lineamientos con anticipación. La recomendación para evitar contratiempos consiste en portar siempre la identificación oficial vigente al acudir a realizar este tipo de transacciones a partir de la fecha señalada por la Asociación de Bancos de México.

