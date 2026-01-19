Atención pensionados IMSS e ISSSTE 2026: ¿Sorpresas con el “bono extra” de febrero?

El calendario de dispersión de recursos para febrero de 2026 ya ha sido definido por las autoridades de la Seguridad Social. Si eres jubilado o pensionado , es fundamental que marques las fechas en tu calendario, ya que para este periodo se contemplan ajustes importantes derivados de los días inhábiles bancarios, lo que modificará la fecha tradicional en la que muchos reciben su dinero.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han confirmado la logística operativa para que millones de adultos mayores puedan acceder a sus fondos sin contratiempos.

Fechas de pago y aclaración sobre "bonos extra"

Una de las dudas más frecuentes entre la comunidad de pensionados al inicio de cada mes es si el depósito incluirá algún monto adicional, bono o prestación extraordinaria. Para febrero de 2026, las instituciones han sido claras: no se tiene programado ningún pago extra, por lo que para muchas personas es una sorpresa.

El monto que verás reflejado en tu cuenta bancaria corresponderá estrictamente a la mensualidad habitual, calculada con base en la situación individual de cada trabajador al momento de su retiro y las semanas cotizadas. Por lo tanto, no debes esperar depósitos dobles ni bonificaciones especiales en esta ocasión.

Respecto a las fechas, la logística de pago ha sufrido ligeras modificaciones para evitar cruces con días no laborales en los bancos:

Pensionados del ISSSTE: Serán los primeros en recibir sus recursos. El depósito está programado para el viernes 30 de enero .

Serán los primeros en recibir sus recursos. El depósito está programado para el . Pensionados del IMSS: Deberán esperar un poco más debido al fin de semana largo o días feriados bancarios. Su pago estará disponible hasta el martes 3 de febrero.

Recomendaciones de seguridad para retirar tu pago

Con el objetivo de proteger el patrimonio de los adultos mayores y evitar robos o fraudes, ambas instituciones han emitido una serie de sugerencias prácticas para el momento del cobro. La prioridad es evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y reducir riesgos en el traslado de efectivo.

Toma en cuenta los siguientes consejos para cobrar tu pensión de forma segura:

Evita los días pico: No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Se sugiere acudir en días posteriores para encontrar cajeros más vacíos y seguros.

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Se sugiere acudir en días posteriores para encontrar cajeros más vacíos y seguros. Ve acompañado: Procura asistir a la sucursal bancaria con una persona de tu entera confianza que pueda auxiliarte en caso de fallas en el cajero o dudas operativas.

Procura asistir a la sucursal bancaria con una persona de tu entera confianza que pueda auxiliarte en caso de fallas en el cajero o dudas operativas. Usa otros medios de pago: Recuerda que tu tarjeta de pensión funciona como débito; puedes pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas autorizadas sin necesidad de retirar el efectivo.

Recuerda que tu tarjeta de pensión funciona como débito; puedes pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas autorizadas sin necesidad de retirar el efectivo. Cajeros en supermercados: Retirar dinero en las cajas de las tiendas de autoservicio suele ser una opción más segura que los cajeros automáticos en la vía pública.