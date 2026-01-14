Alerta: el SAT pondrá un freno a estos depósitos bancarios en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene la lupa bien puesta sobre las finanzas de los contribuyentes en este arranque de año. Más allá de la recaudación habitual, el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de revisar minuciosamente tus movimientos financieros y, en situaciones específicas, ordenar que tu dinero quede "congelado" hasta que aclares tu situación legal.

Si tienes cuentas pendientes o discrepancias fiscales, es fundamental que conozcas las razones por las que la autoridad podría afectar los movimientos que realices con tu propio dinero y cómo actuar antes de que sea demasiado tarde.

¿En qué casos el SAT puede inmovilizar tus depósitos bancarios?

De acuerdo con la normativa vigente, la inmovilización de depósitos no es una acción arbitraria; es un mecanismo de cobro que se activa cuando el contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones de pago. Básicamente, el SAT ordena a las instituciones de banca múltiple que retengan tus fondos para asegurar el pago de impuestos , recargos y multas.

La autoridad fiscal procede a bloquear tu capital bajo dos escenarios principales:

Adeudos fiscales firmes: Ocurre cuando tienes una deuda y no presentaste un medio de defensa a tiempo, o bien, la resolución final fue a favor del SAT. En este caso, el banco inmoviliza y transfiere el monto exacto del adeudo actualizado más los gastos de ejecución.

Ocurre cuando tienes una deuda y no presentaste un medio de defensa a tiempo, o bien, la resolución final fue a favor del SAT. En este caso, el banco inmoviliza y transfiere el monto exacto del adeudo actualizado más los gastos de ejecución. Falta de garantía en litigios: Si tienes un adeudo que estás disputando legalmente (sujeto a defensa) pero no ofreciste una garantía de pago, el SAT ordenará congelar tus cuentas para "apartar" el dinero suficiente que cubra el adeudo y sus accesorios en caso de que pierdas el juicio.

Opciones para evitar el bloqueo de cuentas y notificaciones

La buena noticia es que la inmovilización no es la única salida. Si te encuentras en un proceso de defensa fiscal y quieres evitar que toquen tu liquidez bancaria, la ley permite sustituir el embargo de cuentas ofreciendo otras formas de garantía.

Puedes solicitar al SAT que no congele tus depósitos si presentas alguna de las siguientes opciones:

Depósito en dinero o carta de crédito de una institución autorizada.

Prenda o hipoteca sobre bienes inmuebles.

Fianza otorgada por una institución autorizada.

Obligación solidaria de un tercero (que demuestre solvencia).

Embargo en la vía administrativa.

Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

¡Ojo con el Buzón Tributario! El SAT no actúa en las sombras; siempre debe avisarte. La notificación sobre este acto te llegará principalmente a través del Buzón Tributario o de manera personal en tu domicilio fiscal. Sin embargo, si no tienes tus datos de contacto actualizados o no te localizan, la autoridad podrá notificarte por estrados (listas públicas), dándose por enterada la acción legal.