Mujer Infonavit 2026: El único requisito que debes cumplir para solicitar un crédito hipotecario

El acceso a la vivienda propia es uno de los pilares para la estabilidad económica , pero la brecha de género en el mercado laboral a menudo dificulta este objetivo. Ante este panorama, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene activo el programa Mujer Infonavit, una herramienta diseñada específicamente para reconocer el rol de las trabajadoras y facilitar la compra o mejora de su patrimonio este 2026.

Si eres mujer y cotizas ante el instituto, este esquema ajusta las reglas del juego a tu favor, eliminando trabas burocráticas y ofreciendo ventajas financieras que los créditos tradicionales no contemplan.

Beneficios exclusivos para las trabajadoras

El objetivo principal de esta iniciativa es equilibrar la balanza, permitiendo que las mujeres obtengan financiamiento de manera más rápida y con condiciones de pago más holgadas. A diferencia del esquema general, Mujer Infonavit ofrece dos grandes ventajas competitivas diseñadas para adaptarse a la realidad laboral femenina:

Mayor plazo para pagar: La edad de la trabajadora más el plazo de amortización del crédito puede sumar hasta 75 años . Esto significa que tienes cinco años más que los hombres para liquidar tu deuda, lo que puede traducirse en mensualidades más cómodas.

Menos puntos, más oportunidades

Uno de los obstáculos más comunes al solicitar una hipoteca es alcanzar el puntaje mínimo requerido. Con este programa, el camino se acorta significativamente.

Gracias al bono de 20 puntos mencionado, si eres mujer, solo necesitas acumular 1,060 puntos en tu cuenta individual para acceder a una mejor clasificación de crédito. Este beneficio aplica para diversas modalidades, ya sea que busques comprar una casa nueva o usada, adquirir un terreno para construir a tu gusto o incluso pagar una deuda hipotecaria que tengas con otra entidad bancaria.

¿Cómo me registro en Mujer Infonavit?

Aquí radica la mayor ventaja del programa: la simplicidad. El Infonavit ha eliminado la necesidad de realizar trámites adicionales o registros engorrosos.

El único requisito real es ser mujer y estar registrada como tal ante el instituto. No tienes que llenar formularios extra; los beneficios se aplican de manera automática al momento de iniciar tu solicitud.

Para comenzar, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit Elige la opción de crédito que más se ajuste a tus necesidades. Precalifícate para verificar que, con el bono de puntos, ya cumples con el requisito.