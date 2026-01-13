CFE: Los mexicanos que deben cambiar obligatoriamente el titular de su recibo

Iniciar el año con los documentos en regla es una de las mejores decisiones administrativas que puedes tomar para tu hogar o negocio. Con la llegada del 2026, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) reitera la importancia de mantener actualizados los datos del servicio eléctrico, ya que el recibo de luz no es solo un papel de cobro, sino un contrato legal que vincula al usuario con la institución. Si el nombre que aparece en tu boleta no corresponde al responsable actual del inmueble, podrías enfrentarte a trabas burocráticas innecesarias, por a continuación te contamos todo sobre cuándo es necesario cambiar el titular.

CFE: ¿En qué casos es obligatorio el cambio de nombre?

Muchas personas dejan pasar años con el recibo a nombre de un antiguo dueño o un familiar que ya no vive en el domicilio. Sin embargo, para mantener una relación transparente y eficaz con la CFE, es vital que la titularidad refleje la realidad. La comisión establece escenarios específicos donde este trámite deja de ser opcional para volverse una obligación administrativa.

Debes acudir a realizar la modificación si te encuentras en alguna de estas situaciones:

Si acabas de adquirir una casa o departamento, el servicio debe pasar a tu nombre inmediatamente. Fallecimiento del titular: Si la persona que firmó el contrato original murió, un familiar o el nuevo responsable debe asumir la titularidad.

Cuando la persona que figuraba en el recibo deja el inmueble y la responsabilidad recae en la expareja. Arrendamiento: Al rentar una propiedad, se recomienda generar un nuevo contrato para que el inquilino sea responsable del consumo durante su estancia.

Conoce cuáles son las consecuencias de no cambiar el titular en la CFE.|CFE

Consecuencias de no actualizar tus datos y beneficios de hacerlo

Es común pensar que mientras se pague el recibo, el nombre no importa. Aunque la CFE no aplica multas económicas directas por tener los datos desactualizados, la omisión de este trámite genera "candados" administrativos.

Si no eres el titular oficial, podrías enfrentar los siguientes problemas:

Dificultad para realizar aclaraciones si te llega un cobro excesivo.

si te llega un cobro excesivo. Trabas para reportar fallas en el suministro o solicitar reparaciones mayores.

para reportar en el suministro o solicitar mayores. Complicaciones legales si necesitas usar el recibo como comprobante de domicilio para otros trámites gubernamentales o bancarios .

si necesitas usar el recibo como comprobante de domicilio para otros . Imposibilidad de cancelar el servicio si decides mudarte.



Por el contrario, al regularizar tu situación, accedes a beneficios como la gestión total desde la aplicación móvil de CFE Contigo, facilitando pagos y reportes en tiempo real sin intermediarios.

Requisitos y documentos para el trámite en 2026

Antes de acudir a las oficinas, hay una regla de oro: el servicio no debe tener adeudos. Tu cuenta debe estar en ceros para proceder. El trámite se realiza de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes.

Prepara una carpeta con la siguiente documentación en original y copia:

Documentos personales:

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Datos de contacto actuales (correo electrónico y número de celular).

Una solicitud por escrito explicando el motivo del cambio de titular.

Documentos del inmueble:

Escritura pública, contrato de compra-venta o predial actualizado.

Contrato de arrendamiento (si aplica).

Un comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Lectura actual del medidor (lleva una fotografía legible impresa o en el celular).

Documentos extra según el caso:

Por fallecimiento: Acta de defunción del antiguo titular.

Acta de defunción del antiguo titular. Por divorcio: Acta de divorcio o separación legal.



Una vez entregados los papeles y llenado el formato oficial en ventanilla, deberás conservar tu folio de seguimiento. El sistema de la CFE suele tardar entre 15 y 20 días naturales en reflejar el cambio, por lo que verás el nuevo nombre impreso hasta tu siguiente facturación.