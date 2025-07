Atención: Este día no circula tu carro en la semana del 21 al 25 de julio en CDMX y Edomex

¿Sabes cuándo no le toca circular a tu carro? Si vives en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex) es muy importante que conozcas cuál es el día en que tu auto debe de quedarse en casa, según el programa Hoy No Circula.

Los automovilistas capitalinos y mexiquenses deben de cumplir con este programa impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Te decimos cuál es el día en el que tu auto no circula.

¿Cómo funciona el nuevo Hoy No Circula en Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis implementó el programa Hoy No Circula, el cual tiene el objetivo de reducir los contaminantes que ponen en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Anteriormente, el programa Hoy NO circula se aplicaba únicamente en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex. No obstante, a partir del mes de julio, la CAMe anunció que este programa ambiental comenzaría a aplicarse también en 30 municipios del Valle de Toluca, con el objetivo de reducir los contaminantes en dicha zona.

Según informaron las autoridades del Edomex, se aplicará un programa piloto del Hoy Circula que durará seis meses, durante los cuáles no se aplicarán multas de tránsito con la finalidad de que los automovilistas tengan la oportunidad de adaptarse al calendario del Hoy No Circula.

¿Cuáles son los municipios del Valle de Toluca en el que se aplica e Hoy No Circula desde el 1 de julio?

Los municipios que se agregan al programa Hoy No Circula son los siguientes:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

¿Qué autos no circulan del lunes 21 al viernes 25 de julio?

Los automovilistas de la CDMX y el Edomex están sujetos al calendario del Hoy No Circula que se debe de cumplir de manera obligatoria, pues en caso de no respetar el día que tu auto no circula, te puedes hacer acreedor a una costosa multa que va desde los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos.

Los autos que no circula en la semana del lunes 21 al viernes 25 de julio son:

Lunes: Engomado amarillo , placa 5 y 6, holograma 1 y 2

, placa 5 y 6, holograma 1 y 2 Martes: Engomado rosa , placa 7 y 8, holograma 1 y 2

, placa 7 y 8, holograma 1 y 2 Miércoles: Engomado rojo, placa 3 y 4, holograma 1 y 2

placa 3 y 4, holograma 1 y 2 Jueves: Engomado verde , placa 1 y 2, holograma 1 y 2

, placa 1 y 2, holograma 1 y 2 Viernes: Engomado azul, placa 9 y 0, holograma 1 y 2, así como permisos

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Existen algunos vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula, este programa de la CAMe vigente en la CDMX y el Edomex. Se trata de los vehículos que tienen hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

