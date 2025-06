Hoy No Circula: Estos son los carros que no salen de casa el lunes 16 de junio en CDMX y Edomex

Este lunes 16 de junio, el programa Hoy No Circula aplicará de forma habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir los niveles de contaminación ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalló que la medida estará activa en un horario de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los conductores capitalinos y del Valle de México deberán estar atentos para evitar sanciones costosas.

¿Qué autos no circulan el lunes 16 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 16 de junio deberán quedarse en casa los autos que cumplan con las siguientes características:

Holograma 1 y 2

Terminación de placa 5 y 6

Color de engomado: amarillo

Esto incluye tanto a vehículos particulares como de uso particular o comercial que tengan la restricción, a menos que cuenten con una exención oficial.

¿A qué autos no aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo con el CAMe existen algunos autos que quedan exentos del programa Hoy No Circula. Si tienes alguno de los siguientes vehículos no deberás de cumplir con este programa:



Aquellos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Unidades destinadas a emergencias, transporte escolar, servicios fúnebres y transporte público

Autos conducidos por personas con discapacidad (con la acreditación correspondiente)

Municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula no solo se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también se aplica en los siguientes 18 municipios mexiquenses:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar periódicamente el estado de su vehículo y consultar diariamente las actualizaciones del programa Hoy No Circula, especialmente en temporada de contingencia ambiental.

Para evitar multas que pueden superar los 2 mil pesos, es importante respetar las restricciones y mantenerse informado a través de medios oficiales o canales confiables como adn40.

