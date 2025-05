¡Atención! Los autos que deben quedarse en casa este lunes 19 de mayo, según el Hoy No Circula

¿Tu carro circula hoy lunes? La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona metropolitana, para reducir la cantidad de vehículos antiguos que circulan en las calles y aumentan los índices de contaminación. Estos son los carros que no circulan en lunes.

Si piensas utilizar tu coche este lunes 19 de mayo, te recomendamos que antes de salir de casa, verifiques el calendario del programa Hoy No Circula, para saber si tu auto puede circular.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué automóviles no circulan hoy 19 de mayo?

El programa Hoy No Circula tiene un calendario que los automovilistas deben de respetar, pues se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México. Los automóviles que no circulan los días lunes y se deben de quedar en casa son:

Holograma 1: No circulan los autos con terminación de placa 5 o 6

No circulan los autos con Holograma 2: No circulan, sin importar la terminación

No circulan, sin importar la terminación Vehículos foráneos: Aquellos con holograma 2 o sin verificación no circulan. Los de holograma 1 descansan si terminan en 5 o 6

Aquellos con holograma 2 o sin verificación no circulan. Los de holograma 1 descansan si terminan en 5 o 6 Placas sin número (solo letras): Si portan holograma 1 o 2, tampoco circulan

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/0uNUrJgBnK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 18, 2025

Es importante que tomes en cuenta que el programa Hoy No Circula se aplica a partir de las 5:00 horas y se mantiene activo durante todo el día hasta las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX puede ir de los $2,262 hasta los $3,000 pesos, esto dependiendo del caso del infractor. Además, es importante considerar que si incumples con esta disposición, el Reglamento de Tránsito señala que las autoridades de tránsito pueden incluso trasladar tu auto al corralón.

¿Qué autos están exentos al Hoy No Circula?

Existe una serie de vehículos que quedan exentos al programa Hoy No Circula este lunes 19 de mayo. Te decimos cuáles son:

Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Motos

Autos con placas de clásico

Vehículos con placas de discapacitados

No olvides verificar el calendario del Hoy No Circula antes de salir este lunes 19 de mayo y evita costosas multas por incumplir con este programa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.