Costco es mexicano o americano: Conoce quién es el verdadero dueño y de dónde es

La cadena mayorista Costco se ha consolidado como una de las principales opciones comerciales en distintas ciudades del país. Su esquema de membresía y la variedad de productos que ofrece han generado preguntas respecto a si su origen es mexicano y cómo se compone su estructura corporativa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Sin embargo, la empresa tiene operaciones en ocho países y mantiene una estrategia uniforme en sus sedes, independientemente del continente donde se ubique.

¿Costco es mexicano o pertenece a una empresa extranjera?

La compañía Costco Wholesale Corporation tiene sus raíces en Estados Unidos (EUA). Fue fundada en 1983 por Jim Sinegal y Jeff Brotman en Seattle, Washington. Su modelo de operación, basado en membresías y precios reducidos, evolucionó a partir de una fusión con Price Club, una empresa iniciada en San Diego en 1976 por Sol Price.

A raíz de la unión entre ambas marcas en 1993, nació la firma PriceCostco, que posteriormente adoptó su nombre actual en 1997. La compañía no es de origen mexicano ni pertenece a capital nacional, aunque tiene presencia en múltiples ciudades de la República.

En la actualidad, Ron M. Vachris lidera la firma como CEO, cargo que asumió en enero de 2024. Previamente, ocupó el puesto de director desde febrero de 2022.

¿Quién es el dueño de Costco y cómo está compuesta su estructura accionaria?

Costco no cuenta con un único propietario. Su capital está repartido entre diversos accionistas institucionales, según datos de Yahoo Finance. El mayor número de acciones lo tiene Vanguard Group Inc, con más de 41 millones de títulos. Le siguen Blackrock Inc., con más de 33 millones, y State Street Corporation, con más de 18 millones.

Otros grupos como Geode Capital Management, FMR, LLC y Morgan Stanley también figuran entre los tenedores con mayor participación accionaria. La firma cuenta con inversión de fondos mutuos, destacando el Vanguard Total Stock Market Index Fund, el Vanguard 500 Index Fund y el Invesco QQQ Trust ETF.

La junta directiva está integrada por figuras provenientes de diferentes sectores económicos, como Blackstone, Sway Ventures y los Seattle Mariners. Entre los integrantes se encuentran nombres como Jeffrey Raikes, Susan Lynne Decker, Helena Buonanno Foulkes y Sarah MR Jewell, vinculada al Consejo de la Casa Blanca sobre Asuntos Nativo Americanos.

El modelo corporativo de Costco Wholesale está diseñado para operar con una cartera reducida de productos, buscando eficiencia y rotación constante. Su presencia internacional incluye países como Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Taiwán, Australia y España.

El Secreto del Ahorro: Cómo Tiendas Neto logra calidad y precios bajos [VIDEO] Esta semana hablamos de cómo le hace Tiendas Neto para ofrecer productos hasta 25% más económicos y de las compras inteligentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.