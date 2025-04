Razones por las que te niegan un crédito Infonavit en 2025

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) facilita a los trabajadores inscritos el acceso a una propiedad digna, ya sea a través de un crédito para comprar una casa o préstamos para hacer mejoras en el hogar en 2025 . De manera general, todos los beneficiarios que estén al corriente con sus aportaciones tienen la posibilidad de solicitar este financiamiento, aunque esto no significa que sea segura su aprobación.

Motivos por los que el Infonavit le niega un crédito a sus beneficiarios en 2025

Para poder presentar una petición de crédito en el Infonavit 2025, es necesario cumplir con una serie de requisitos indispensables para todos los usuarios. Este listado considera el comportamiento del interesado en el plano financiero y laboral, pues son estos aspectos los que brindan el respaldo necesario para determinar su nivel de confiabilidad .

De acuerdo con el apartado de preguntas frecuentes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las razones principales por las que se puede negar un crédito o préstamo Infonavit en 2025, son:



No se cumple con el puntaje requerido : Actualmente, se requiere tener al menos 1,080 puntos.

: Actualmente, se requiere tener al menos 1,080 puntos. La edad del interesado excede el límite establecido: Para las mujeres, el máximo para solicitar un préstamo de Infonavit

Para las mujeres, el No existe una buena antigüedad laboral : Para que la solicitud de un crédito Infonavit sea considera, se requiere de tener al menos seis meses de antigüedad laboral en el centro de trabajo al momento de iniciar con los trámites.

: Para que la solicitud de un crédito Infonavit sea considera, se requiere de tener al menos seis meses de antigüedad laboral en el centro de trabajo al momento de iniciar con los trámites. Hay problemas con algún financiamiento anterior : Aunque no está prohibido sacar dos o más créditos de vivienda, sí es obligatorio que se cumpla puntualmente con todos los pagos. En caso de no ser así, esto podría disminuir la posibilidad de recibir otra autorización en el futuro.

: Aunque no está prohibido sacar dos o más créditos de vivienda, sí es obligatorio que se cumpla puntualmente con todos los pagos. En caso de no ser así, esto podría disminuir la posibilidad de recibir otra autorización en el futuro. No hay consistencia en las relaciones profesionales: Es necesario corroborar periódicamente que las empresas mantengan a sus empleados correctamente inscritos en el Infonavit, pues las prácticas de darlos de baja cada cierto tiempo afectan su reputación ante el organismo.

Getty Images La antigüedad laboral y puntaje acumulado son factores por los que un crédito de Infonavit puede denegarse en 2025

Qué hacer si te rechazaron la solicitud para el crédito Infonavit 2025

Si al momento de recibir respuesta, el Infonavit determina que el préstamo no fue autorizado, existen diversas formas de solucionarlo para no perder la oportunidad de adquirir un inmueble propio. La primera es poner en orden la situación ante el organismo. Es decir, verificar que no existan adeudos de aportaciones, que los puntos acumulados sean correctos conforme el tiempo laborado y cumplir con el tiempo de antigüedad mínimo requerido.

Por otra parte, también es posible buscar otras alternativas para comprar una casa que no son Infonavit, entre las que están los programas de vivienda actualmente gestionados por el Gobierno de México, como el que prioriza a los habitantes de zonas clasificadas como marginadas y facilita el acceso a quienes ganar un máximo de dos salarios mínimo mensualmente.

