“Se ponchan llantas gratis”: Qué tan legal es cumplir la promesa si alguien tapa mi cochera

Entre los gráficos que predominan en las calles, están aquellos que señalan las restricciones para estacionarse en un lugar determinado, colocados por los residentes de viviendas con salida directa a la calle. Uno de los más conocidos son los que llevan la leyenda “Se ponchan llantas gratis”, que tienen como fin indicar que, en caso de que un coche se aparque ahí, podrían tomarse medias drásticas, una promesa que es importante conocer en términos jurídicos para saber qué tan legal es cometer este tipo de acciones dirigidas a quien tapa la cochera.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Es legal cumplir las amenazas del anuncio “Se ponchan llantas gratis en México”?

En términos simples, no es legal ponchar las llantas de un auto que esté estacionado en una entrada ajena, incluso aunque existan señalizaciones para evitar que otros vehículos se detengan en este sitio. Esto debido a que, según lo establecido en el Artículo 399 del Código Penal Federal, se considera una invasión directa a la propiedad ajena en perjurio de un tercero, siendo sujeto a que se procese como robo simple por cualquier daño, destrucción o deterioro provocado de manera intencional.

Getty Images ¿Es legal ponchar las llantas de un coche que tapa la entrada de una propiedad? Esto dice la ley

Estas sanciones, consideradas en el capítulo VI, enfocado a la propiedad privada, se determinarán por las autoridades correspondientes, mismas que tendrán que poner en perspectiva la gravedad del estropicio, así como si existieron otras agravantes, entre las que se consideran la violencia física y verbal en forma de amenazas.

¿Qué hacer si alguien se estaciona en tu cochera?

Si bien los letreros de “Se ponchan llantas gratis” no son considerados como algo ilegal, el impedir el libre paso por una banqueta o acera frente a una propiedad sí podría ir en contra de la ley. Es por esto que antes de tomar medidas drásticas como el atentar contra el vehículo u obstruir el espacio con botes o conos, lo mejor es tratar de identificar al propietario y dialogar para que se estacione en otro lugar.

Cabe recordar que según lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, no se permite que un vehículo se aparque en rampas que den acceso a cocheras, con la única excepción del domicilio propio del conductor. Por lo que si este coche solo está frente al inmueble, pero no tapa las entradas, ni impide el tránsito, no se está rompiendo ninguna regla .

Así puedes denunciar a los franeleros que se creen dueños de calles de la CDMX [VIDEO] Las calles de CDMX se han convertido en territorio de cientos de franeleros, quienes apartan lugares de estacionamiento sobre la vía pública a cambio de un pago.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.