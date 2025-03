Personas a las que el SAT no acepta deducción de gasolina en la declaración anual 2025

Los contribuyentes en México (personas físicas y morales) se encuentran realizando su declaración anual 2025 . Las y los ciudadanos deben de reportar sus ingresos, retenciones y todos los gastos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En este escenario surge la duda sobre si se puede realizar o no la deducción de gasolina y para quiénes aplicaría.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la declaración anual 2025?

La declaración anual es una herramienta clave para la transparencia fiscal y el correcto funcionamiento del sistema tributario en México. Entender su importancia y cumplir con esta obligación contribuye tanto al desarrollo económico del país como al bienestar financiero de los ciudadanos y las empresas.

De esta declaración anual puede resultar que los contribuyentes tengan un saldo a favor de impuestos y entonces tienen el derecho de recuperar esas cantidades y podrán hacerlo a través de la solicitud de devolución de saldos a favor.

¿Quiénes pueden realizar deducción de gasolina en la declaración anual 2025?

No todos los contribuyentes pueden deducir gasolina. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el SAT, aquellas personas que no cuenten con una actividad económica directamente relacionada con el uso de vehículos para el desempeño de su trabajo o negocio, no podrán deducir el gasto de gasolina.

Las personas que sí pueden hacerlo son:

Personas morales



El auto debe ser propiedad de la empresa

Vehículo debe estar en comodato, es decir, ser un auto de un empleado prestado a la empresa sin costo

Coche en arrendamiento

VIDEO: Estos son los nuevos horarios del SAT en CDMX [VIDEO] Ante la demanda de citas para realizar trámites ante la institución, el SAT amplió sus horarios de atención en las oficinas de la CDMX. Aquí los detalles.

Personas físicas



Servicios profesionales (honorarios)

Régimen de incorporación fiscal (RIF)

Persona física con actividad empresarial

¿Cuáles son los métodos de pago y facturación para deducir gasolina?

Para que el gasto en gasolina pueda ser deducido ante el SAT , es indispensable que el pago se realice a través de métodos electrónicos que permitan su rastreo.

Entre las opciones permitidas se encuentran:



Tarjeta de crédito, débito o de servicios

Transferencia electrónica

Monederos electrónicos autorizados por el SAT

¿Cuál es la fecha límite para acer la declaración anual 2025 ante el SAT?

Personas Morales: Si tienes una empresa registrada ante el SAT, la presentación de la declaración anual es obligatoria, independientemente del tipo de actividad o el monto de ingresos.

La fecha límite para las personas morales es el 31 de marzo de 2025.

Personas Físicas: No todas las personas físicas están obligadas a presentar la declaración, pero deben hacerlo quienes durante 2024 hayan:



Recibido ingresos por honorarios profesionales o trabajado por cuenta propia

Obtenido ingresos por arrendamiento de inmuebles

Trabajado para más de un patrón en el año o dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre

Tenido ingresos superiores a 400 mil pesos anuales

Recibido ingresos del extranjero o generado ingresos por intereses mayores a 100,000 pesos en el año

Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril de 2025 para cumplir con esta obligación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.