Precio del salmón, pulpo y otros mariscos para la Semana Santa 2025

La Cuaresma marca la cuenta atrás de la Semana Santa . Se inicia con el Miércoles de Ceniza, que fue el pasado 5 de marzo, y concluye el Jueves Santo (17 de abril de 2025). Junto a esta llega el boom de la comida de mar, ya que durante estas fechas los católicos no comen carne roja para honrar el sufrimiento de Jesucristo, quien pasó 40 días en el desierto sin comer. También se cree que la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado.

En Cuaresma 2025 el pescado es uno de los alimentos más consumidos por las familias mexicanas, pero también es la temporada cuándo su precio llega a incrementarse considerablemente.

La tradición de no comer carne se ha pasado de generaciones a generaciones. Sin embargo, no hay un versículo específico en la Biblia que prohíba el consumo de carnes en este tiempo. No obstante en adn40 preparamos una serie de notas periodísticas en las que te informamos acerca de los precios de pescados y mariscos, en esta ocasión toca al salmón.

Aunque no seas creyente, te compartimos todos los detalles para que puedas disfrutar de un buen pescado o unos frescos camarones, pero cuidando tu bolsillo.

Precio de pescados y mariscos en 2025 en mercados vs. supermercados

Durante la Cuaresma de 2025 , los precios de los pescados y mariscos han aumentado entre un 12% y un 18% en comparación con el año pasado, según un informe de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La organización señaló que, el pasado Miércoles de Ceniza, los precios del pescado subieron un 10% inicialmente, pero esta semana ya se ha registrado un aumento del 18%, y se espera que para los días previos a la Semana Santa –que será del 13 al 20 de abril– los precios puedan llegar a un incremento de entre el 20% y el 25%.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, explicó que las familias que compren en mercados tradicionales o en la central de abasto gastarán al menos 2 mil 265 pesos en pescados y mariscos , lo que representa un aumento del 12% respecto al año pasado.

Por otro lado, quienes elijan comprar en supermercados, verán que el gasto asciende a 2 mil 906 pesos, lo que supone un incremento anual del 18% en comparación con la temporada pasada.

De cuerdo con la ANPEC, el costo de los pescados en los mercados públicos y los supermercados registra:



Camarón crudo: 295 / 430 pesos por kilo

Camarón pacotilla: 280 / 335 pesos por kilo

Surimi: 188 / 175 pesos por kilo

Mojarra: 142 / 134 pesos por kilo

Pulpo: 280 / 380 pesos por kilo

Salmón: 390 / 490 pesos kilo

Sierra: 180 / 226 pesos por kilo

Guachinango: 270 / 331 pesos por kilo

Medallón de atún: 285 / 384 pesos por kilo

Precio del salmón para Cuaresma y Semana Santa 2025

En adn40 visitamos el supermercado Sumesa, ubicado en la alcaldía Coyoacán , Ciudad de México (CDMX), donde el filete de salmón tiene un costo de 474 pesos el kilogramo. También encontramos otros precios de diversos animales marinos:



Mojarra tilapia grande: 99 pesos kg

Robalo: 284 pesos kg

Mero entero: 250 pesos kg

Lobina: 150 pesos kg

Chucumite: 200 pesos kg

Pampano: 180 pesos kg

Pulpo: 319 pesos kg

Filete de calamar: 125 pesos kg

Camarón chico con cabeza: 246 pesos kg

Camarón chico: 289 pesos kg

Barita de Surimi: 170 pesos kg

Recuerda que el salmón es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, lo que lo convierte en una elección saludable para cualquier época del año. Su versatilidad en la cocina permite combinarlo con una variedad de ingredientes.

