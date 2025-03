Retrasos en la Pensión Bienestar: Estas personas recibirán su pago bimestral este lunes 10 de marzo

La entrega de la Pensión Bienestar del bimestre marzo-abril sufrió retrasos en algunos estados de la República mexicana; sin embargo, las autoridades de las Pensiones para el Bienestar informaron que la situación comenzó a regularizarse a partir del pasado 7 de marzo.

A continuación te informamos quiénes son las personas que podrían haber sufrido un retraso en la entrega de su apoyo económico y a quiénes les corresponde recibir su pensión este lunes 10 de marzo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Se reportan retrasos en la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad

La dispersión de los recursos correspondientes a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad correspondiente al bimestre marzo-abril, comenzó el pasado lunes 3 de marzo. Sin embargo, se registraron algunos retrasos en la entrega de los recursos a las personas cuyos apellidos paternos comienzan con las letras A, B y C. Estos retrasos ocurrieron en los estados de: Nayarit y San Luis Potosí.

¡ATENCIÓN! aun no reciben el pago de la pensión bienestar de marzo - abril 2025 pic.twitter.com/n2aZ61VX7q — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 8, 2025

A través de sus redes sociales, ambas dependencias señalaron que la dispersión de los recursos comenzó a normalizarse, a partir del miércoles 7 de marzo. No obstante, es importante que consideres que si no has recibido tu apoyo económico, esto ocurrirá en los próximos días. no bastante, si lo prefieres puedes comunicarte al número del Bienestar: 800-900-2000.

¿Qué letra recibe su Pensión Bienestar este 10 de marzo de 2025?

Tal y como lo establece el Calendario de Pagos de las Pensiones del Bienestar, este lunes 10 de marzo de 2025 continúa la dispersión de los apoyos económicos para los beneficiarios de:

Pensión Bienestar de Adultos Mayores (6,200 pesos)

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad (3,200 pesos)

Pensión Mujeres Bienestar (3,000 pesos)

Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras (830 a 3,600 pesos)

La entrega del apoyo económico de las pensiones comenzó el pasado 3 de marzo y continuará hasta el 27 de marzo. Este lunes 10 de marzo, las personas que verán reflejado su pago en su tarjeta del Bienestar son las siguientes:

Lunes 10 de marzo: Reciben su apoyo económico de la Pensión Bienestar, las personas cuyo apellido paterno comience con la letra G.

Para checar que ya cuentes con tu Pensión Bienestar en tu tarjeta del Bienestar solo necesitas descargar la app del Banco del Bienestar en tu celular y tener a la mano tu CURP. Si lo prefieres, puedes acudir directamente a las ventanillas o cajeros automáticos del banco, que están disponibles en un horario de las 8:00 a las 16:30 horas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos