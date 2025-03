Lista de personas que no podrán recibir vales del Bienestar

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar implementa los vales del Bienestar, un complemento del apoyo dirigido a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Este programa busca facilitar el acceso a servicios médicos y terapéuticos esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes.

A continuación, se detallan los principales criterios que definen a las personas que quedarán excluidos de recibir este programa social.

¿Qué son y quiénes pueden obtener los vales del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar indicó la incorporación de los vales para el Bienestar dentro de los beneficios de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente.

Los vales para el Bienestar serán entregados cada seis meses, además de los tres mil 200 pesos que se asignan de manaera bimestral a través del programa. Para ser beneficiario de estos vales deberás tener una edad comprendida entre los 0 y los 17 años.

¿Cómo funcionan los vales del Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación de este programa social, pubicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de enero, la entrega de apoyos en especie se realiza de la siguiente forma:



La madre, padre o tutor o persona responsable de la persona beneficiaria, recibirá el apoyo por medio de vales para el Bienestar para servicios de rehabilitación , los cuales se entregarán de manera semestral o hasta el momento que los vales proporcionados hayan sido utilizados en su totalidad

para , los cuales se entregarán de manera o hasta el momento que los vales proporcionados hayan sido utilizados en su totalidad Los vales para el Bienestar, deberán presentarse ante el establecimiento de salud público o privado acreditado y con convenio para efectos del programa

La madre, padre, tutor o persona responsable de la persona beneficiaria, deberán firmar la lista de asistencia ( Carnet para mi Bienestar ) y entregar el vale para el bienestar al establecimiento de salud pública o privada de rehabilitación para el control y manejo de los servicios de rehabilitación

) y entregar el vale para el bienestar al establecimiento de salud pública o privada de rehabilitación para el control y manejo de los servicios de rehabilitación A efecto de garantizar la eficacia y efectividad del presente Programa, la Instancia Ejecutora podrá entregar ayudas técnicas a fin de cumplir con los derechos contenidos en las presentes Reglas de Operación

¿Qué se puede pagar con los vales del Bienestar?

Consultas médicas especializadas

Terapias de rehabilitación

Sesiones de educación para la inclusión

Otros servicios médicos

Asimismo, a las personas beneficiarias se les podrá brindar apoyo en el traslado para la atención correspondiente, relacionada con su discapacidad.

¿Quiénes no pueden obtener los vales del Bienestar?

Si eres una persona que no está impedida o deficiente de sus capacidades, y además no estás dentro del rango de edad mencionado, no podrás ser parte del subsidio.

