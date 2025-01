Detienen a abusador sexual de menor en Tijuana; profesora descubrió conversaciones incriminatorias

Elementos de la policía municipal detuvieron en Tijuana, Baja California a un hombre que abusó sexualmente de un menor de 11 años.

Una profesora de la escuela primaria a la que acude el pequeño identificó el caso. Según relató, el menor llevaba un teléfono celular a la institución como medida de seguridad, ya que ningún familiar lo llevaba ni lo recogía; presuntamente el dispositivo lo usaba para notificar que se encontraba bien.

Un día, al ser cuestionado por la maestra sobre el celular, el estudiante le dijo que lo había extraviado; sin embargo en ese momento comenzó a sonar.

“Le dije qué cómo no lo tenía, y él decía que ‘se me perdió', ‘se me quedó en la casa’, y que le empieza a sonar el celular, de ahí, pues dije, préstame el celular se negó y se negó y se negó, me vi la necesidad de arrebatárselo, y ahí le estaba marque y marque una persona con el apellido del niño y supuse que era un familiar”, explicó.

Al revisar el teléfono, la educadora encontró mensajes comprometedores en los que el agresor le hacía preguntas incómodas.

“El niño lo manifestó de esa manera, el niño lo manifestó, de esa manera que había violación, él me dijo, él me viola, él me golpea, él me manda a robar, y muchas cuestiones”, agregó.

El supuesto agresor continuó llamando al número del menor, quien ya había confesado lo sucedido. Ante esto, la escuela, en colaboración con las autoridades, citó al hombre en las instalaciones educativas, fue en ese momento cuando procedieron con su detención.

