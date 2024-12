Abren bóveda y roban casi un millón de pesos del Banco del Bienestar; así avanza la investigación

Con respecto al robo al banco, ayer a las 2 de la mañana me comunicaron que se había detonado una alarma , esa alarma fue en el C5 , lo pasan al DERI , lo van a verificar y adentro del banco no se veía absolutamente nada , ya se está haciendo una investigación , porque cuando abrieron hoy en la mañana dicen que se robaron 900 mil pesos. Se está haciendo la investigación porque cuando acudió la policía no había absolutamente nada. Se está haciendo la investigación para dejarlo claro