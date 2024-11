“Por estrategia": abogado abandona el caso de “Fofo” Márquez

El caso de “Fofo” Márquez , acusado de tentativa de feminicidio, sigue dando de qué hablar. Ahora, el influencer enfrenta un proceso judicial, y su abogado, tras retirarse del caso, ha explicado las razones de su decisión.

A través de un video publicado en redes sociales, el exabogado del influencer explicó los motivos de su salida y cómo planeaba llevar el caso hasta la justicia federal para buscar la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones calificadas.

¿Por qué el abogado de “Fofo” Márquez dejó el caso?

Según explicó Erik Rauda, ahora exabogado de “Fofo” Márquez, decidió abandonar el caso como parte de una estrategia legal que no coincidía con las expectativas de la familia del acusado.

Rauda detalló que la decisión de renunciar fue consensuada con la familia, quienes optaron por tomar un rumbo distinto en la defensa del influencer.

“Al final platicamos y creemos que lo mejor o lo más conveniente era que yo ya no continuara. Esto, en especial, fue por una sola razón: la estrategia. La estrategia que yo estaba planteando no fue lo que ellos buscaban. Era una estrategia muy focalizada a dejar que el asunto no estuviera en manos de la justicia local”, declaró Erik Rauda en el video.

¿Fofo hubiera evitado la cárcel?

En su declaración, Erik Rauda explicó que su intención era evitar que Rodolfo Márquez enfrentara un juicio y que incluso se “opuso rotundamente” a esta posibilidad. Agregó que someter al influencer a juicio lo puso en un alto riesgo, asegurando que no sería liberado en los próximos meses.

Rauda también señaló los pasos que podrían seguir en el caso de “Fofo” Márquez, mencionando que habrá que esperar los próximos meses. Actualmente, la defensa del influencer se ha desistido de los amparos presentados, y el caso permanece en manos de la justicia del Estado de México.

Captura de pantalla El influencer Fofo Márquez compareció ante autoridades de Jalisco, luego de que cerró el puente Matute Remus de Guadalajara para grabar videos de TikTok.

