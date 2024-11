Otra Marilyn Cote: Denuncian a Rosa Barrancos, nueva “charlatana médica”

Buscando su nombre y acomodado de todas formas no hay registro en profesiones, para variar. Hay un número parecido a una cédula en su receta, pero es de una profesora en educación primaria. Nunca le parece que pregunten sobre sus documentos. Dice que están en proceso de homologación. Sus ‘títulos’ están firmados en 2008 y 2016. ¿Ya fueron muchos años para no homologar, no? (...) Varios de sus expacientes se han hecho de valor para acusar. Hay relatos que dicen que ella misma vende los medicamentos controlados que preescribe