Pensión Bienestar 2024: Este día de noviembre NO se entregará el apoyo económico a beneficiarios

Estamos en la recta final del año, por lo que ya inició el pago del bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Bienestar. Como se hizo con cada uno de los depósitos anteriores, la distribución de los recursos se hace de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido.

Junto con la Pensión Bienestar, también se entregan los apoyos para personas con discapacidad y madres trabajadoras, sin embargo, habrá un día en el que no se depositará ninguno de los tres programas sociales señalados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Calendario de pagos Pensión Bienestar noviembre 2024

Letra A: Lunes 4 de noviembre 2024

Letra B: Martes 5 de noviembre 2024

Letra C: 6 y 7 de noviembre 2024

Letras D, E, F: Viernes 8 de noviembre 2024

Letra G: 11 y 12 de noviembre 2024

Letras H, I, J, K: Miércoles 13 de noviembre 2024

Letra L: Jueves 14 de noviembre 2024

Letra M: 15 y 19 de noviembre 2024

Letras N, Ñ, O: Miércoles 20 de noviembre 2024

Letras P, Q: Jueves 21 de noviembre 2024

Letra R: 22 y 25 de noviembre 2024

Letra S: Martes 26 de noviembre 2024

Letras T, U, V: Miércoles 27 de noviembre 2024

Letras W, X, Y, Z: Jueves 28 de noviembre 2024

📢 ¡Inicia el pago del bimestre noviembre-diciembre! A partir de hoy y hasta el 28 de noviembre, se estarán depositando los recursos de:



✔ Pensión para Personas Adultas Mayores

✔ Pensión para Personas con Discapacidad

✔ Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras



Los… pic.twitter.com/EPWkuu2cb0 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) November 4, 2024

¿Qué día de noviembre 2024 no se paragará la Pensión Bienestar?

Como se puede observar en el calendario de pagos de noviembre 2024 dado a conocer por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, el día lunes 18 de noviembre no se hará entrega de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

¿Cuál es la sucursal del Banco del Bienestar más cerca de mi?

Ahora que conoces las fechas de pago de la Pensión Bienestar para noviembre 2024, probablemente te estás preguntado cuál es la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a ti; aquí te explicamos cómo localizarla de manera fácil y rápida.

No obstante, cabe precisar que no es necesario retirar el dinero de la Pensión Bienestar el mismo día en el que te lo depositan. Si no ocupas los recursos de manera urgente, puedes conservarlos en tu cuenta sin ningún problema, allí estarán guardados hasta que tu decidas sacarlos.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Una vez que concluya la dispersión de recursos del bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Bienestar, el próximo pago se hará en enero de 2025, correspondiente al primer bimestre del año, que es enero-febrero.

En dicho mes, también se comenzarían a realizar los pagos de la Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, sin embargo, en adn40 te mantendremos actualizado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.