Becas Benito Juárez confirma quiénes se quedan sin mega pago en noviembre

El programa de Becas Benito Juárez , implementado por el Gobierno de México, es un apoyo esencial para miles de familias con hijos en educación básica. No obstante, para el mes de noviembre, algunos beneficiarios podrían no recibir el pago correspondiente debido a complicaciones relacionadas con la Tarjeta del Bienestar.

Esto afectará principalmente a aquellos que aún no han recibido su credencial, un requisito indispensable para acceder a los depósitos del programa. La Beca está dirigida a familias con hijos menores de 18 años inscritos en escuelas públicas de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria en localidades prioritarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes enfrentan dificultades económicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

📢 Recordatorio para las personas beneficiarias de las #BecasBenitoJuárez:



¡OCTUBRE es mes de entrega de tarjetas del @bbienestarmx! 😎💳



Esto debes hacer si aún no tienes la tuya ⬇️⬇️#BuscadorDeEstatus: https://t.co/p4QJJIWmgX pic.twitter.com/oJJL5J9R3m — BecasBenito (@BecasBenito) October 11, 2024

Para recibir este apoyo, es crucial que los beneficiarios cumplan con una serie de requisitos, entre ellos, estar inscritos en una escuela pública, demostrar insuficiencia económica (en caso de no residir en una localidad prioritaria), y no recibir otra beca similar. Las familias deben ser conscientes de la importancia de completar los trámites correctamente y, especialmente, de contar con su Tarjeta del Bienestar, ya que sin ella no será posible recibir el pago de noviembre.

Esto debes hacer si aún no tienes la Tarjeta del Bienestar

Si aún no cuentas con tu Tarjeta del Bienestar, es fundamental que sigas estos pasos para asegurarte de recibir el pago de la Beca Benito Juárez en noviembre. Primero, ingresa al Buscador de Estatus utilizando tu CURP. Este proceso te permitirá conocer:



El día y la hora de tu cita para recoger la tarjeta.

La sucursal a la que debes acudir.

Los documentos que necesitarás para completar el trámite.

Es esencial completar estos pasos lo antes posible para evitar perder el mega pago de noviembre.

Requisitos para obtener la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica

Para ser elegible para la Beca Benito Juárez, la familia debe cumplir con los siguientes requisitos:



Inscripción en escuela pública: Al menos uno de los hijos debe estar inscrito en una escuela pública de educación básica localidad prioritaria. Condiciones económicas: Si los hijos no asisten a una localidad prioritaria, la familia aún puede ser elegible si se demuestra que sus recursos son insuficientes. Esto se evalúa a través de la Cédula Única, un cuestionario que determina las necesidades económicas de la familia. No recibir otras becas: La familia no debe estar recibiendo otra beca con el mismo fin de programas federales.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.