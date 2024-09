Secuencias o enjambres: La diferencia de la actividad sísmica en CDMX de otras entidades

Intensa actividad sísmica: Se registraron varios microsismos en la Ciudad de México (CDMX) durante la madrugada y mañana del jueves 26 de septiembre y aunque la magnitud fue baja, de entre 1 y 2, los capitalinos sintieron los movimientos telúricos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) los microsismos ocurrieron en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en Álvaro Obregón. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina informó que no se registraron daños por este fenómeno natural.

Los microsismos pueden ser percibidos como pequeños “jaloneos” que duran muy poco tiempo, según datos de la Gaceta UNAM; y aunque no generan grandes afectaciones a la población, sí pueden dañar algunas estructuras de la ciudad.

El Dr. Luis Quitanar, investigador de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM , habló con adn40 sobre las causas de los microsismos registrados en las últimas horas en la megalópolis.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué son los microsismos?

El académico indicó que no es incorrecto llamarlos “microsismos”, pero es mejor no usar el prefijo. Señaló que el origen de todos ellos es siempre el mismo, una ruptura de al interior de la Tierra que produce ondas, las cuales la población siente.

En general todos son sismos, o sea, ya sea grandes o pequeños. Nosotros preferimos llamarle sismos porque no hay un criterio oficialmente establecido para calificar un movimiento como “microsismo” o “macrosismo”. De baja o de alta magnitud, pero son todos sismos”. ¿Quién puede decir qué es pequeño o qué es grande? A lo mejor para alguien que vive en la zona epicentral, como la zona de Mixcoac o la Nápoles, un sismo de baja magnitud lo va a sentir muy fuerte. De hecho, puede llegar inclusive a agrietarle algunos muros, ¿no? Entonces para él pues no, no eso. ‘Micro’ es relativo, por eso es porque nosotros preferimos simplemente llamarle sismos -expresó.

¿Por qué los microsismos se sienten en la CDMX?

Quintanar aseveró que los microsismos que ocurren en el poniente de la CDMX son provocados un sistema de fallas que se encuentra a lo largo de la Sierra de Las Cruces, que separa el Valle de México del Valle de Toluca.

Resulta que esa sierra está atravesada por todo un sistema de fallas, no una sola, muchas fallas que más o menos tienen una dirección similar a la que tienen las manecillas del reloj cuando están marcando las 7:05 o las 8:10, y más o menos esa es la dirección de las fallas; entonces dependiendo cuál falla y qué segmento se active va a producir un sismo en un lugar diferente -señaló.

Además del poniente, los microsismos también ocurren en otras regiones como en el sur, no obstante la gente no los siente porque son un poco más profundos y porque es la zona rural de la Ciudad de México: “hay poca población y entonces no se sienten, no producen daños, pero sí existe sismicidad”.

“La zona poniente sobresale porque es la zona más densamente poblada y donde los sismos ocurren a poca profundidad de tal manera que cualquier movimiento ahí siempre va a ser sentido”, agregó.

¿Cómo es la actividad sísmica en la CDMX?

En 2023-2024 se han presentado 137 microsismos o sismos de baja intensidad en la CDMX, 52 en lo que va del presente año y 85 el año pasado, eventos que principalmente se han registrado en cuatro alcaldías: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

El especialista dijo que la CDMX es una ciudad sísmica, la actividad se da en forma de “secuencias” o “enjambres” a diferencia de los otros estados de la República mexicana.

Nosotros estamos acostumbrados a que los sismos ocurren, por ejemplo, los grandes sismos costeros de magnitud mayor a 5 ocurre un sismo grande y después ocurre una serie de réplicas de magnitud menor. La sismicidad en la Ciudad de México no se da así, la sismicidad en la capital se da en forma de secuencias sísmicas en la que todos los sismos de la secuencia, tienen más o menos la misma magnitud; no existe un sismo mayor que sobresalga en magnitud sobre los otros. Es decir, se activa un segmento de falla y se producen pequeñas rupturas que se manifiestan, por sismos más o menos de la misma magnitud en este caso magnitud entre 1, 2, 2.5 inclusive pueden llegar hasta magnitud 3, pero digamos la característica es que las magnitudes son siempre similares

Es decir, las fallas que se encuentran bajo la CDMX son más pequeñas que las de otros estados, por lo que la magnitud de los sismos es mucho más baja.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.